Tarjeta Violeta 2026: Cuándo y dónde registrarse en CDMX

¿Cuándo es el registro para la tarjeta violeta CDMX?

El acceso a la Tarjeta Violeta 2026 no será sencillo. La alcaldía Cuauhtémoc abrió el proceso de registro para este programa social, pero lo hará con un esquema limitado de fichas disponibles por jornada.

El apoyo, dirigido a mujeres cuidadoras, contempla la entrega de hasta 15 mil pesos anuales; sin embargo, el registro será presencial y bajo un sistema de acceso controlado, por lo que las interesadas deberán acudir con anticipación para asegurar un lugar.

¿Cuándo es el registro?

Las autoridades informaron que el registro se realizará:

Del 23 al 27 de marzo de 2026

En un horario de 9:00 a 14:30 horas

O hasta agotar las fichas disponibles

Además, la entrega de fichas comenzará desde las 08:30 horas, por lo que se prevé que las filas inicien desde muy temprano.

Solo se repartirán 500 fichas por día, lo que equivale a un máximo de 2,500 registros en total durante todo el periodo. La persona que reciba la ficha número 500 será la última en ser atendida ese día.

📢 ¡Atención!

Estos son los lineamientos para el registro a la Tarjeta Violeta.



Revisa cada detalle y asegúrate de cumplir con los requisitos para completar tu proceso con éxito. 💜



Más info: https://t.co/6ACDa0jgsD pic.twitter.com/7Xsi41Dfkj — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) March 20, 2026

¿En donde y como será el registro?

El trámite se llevará a cabo exclusivamente en la explanada techada de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.

Las autoridades enfatizaron que las fichas serán personales, intransferibles y válidas únicamente el día de su entrega, por lo que no podrán utilizarse en fechas distintas.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

La Tarjeta Violeta está dirigida a mujeres mayores de 18 años residentes en la alcaldía Cuauhtémoc que realicen labores de cuidado, como la atención de niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin autonomía.

Este programa busca apoyar a quienes enfrentan una carga de trabajo no remunerado en el hogar y cuentan con ingresos limitados.

¿Cuándo es el registro para la tarjeta violeta CDMX? ı Foto: Generando con Gemini

Apoyo de hasta 15 mil pesos al año

El programa contempla la entrega de un apoyo económico de hasta 15 mil pesos anuales, que se deposita en varias exhibiciones a lo largo del año, además de incluir acompañamiento social y acceso a servicios.

Con la publicación de la convocatoria y la confirmación de fechas, la alcaldía inicia formalmente el proceso de incorporación para este apoyo, en medio de una alta expectativa por parte de las posibles beneficiarias.

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MSL