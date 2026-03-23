Ataque armado en bar de Coapa, Tlalpan, deja un muerto, 4 heridos y 3 detenidos | VIDEO

Un ataque armado al exterior de un bar en la colonia Prados Coapa, en la alcaldía Tlalpan, dejó una persona muerta, cuatro heridas y tres detenidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tomó conocimiento de un reporte de detonaciones de arma de fuego en un recinto de entretenimiento localizado en la calzada Acoxpa y la avenida División del Norte de la citada avenida.

El lugar de los hechos fue el bar Terraza Paraíso, según precisaron reportes locales.

La SSC-CDMX informó que, al arribar al lugar de los hechos, se halló en el estacionamiento del lugar a un hombre de 22 años con heridas de bala y lesiones por arrastre, quien fue diagnosticado sin signos vitales.

En el lugar también fueron encontrados cuatro hombres lesionados, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención médica especializada.

La SSC-CDMX informó que acordonó el lugar de los hechos, dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes y, en coordinación con la Fiscalía capitalina, trabaja en las investigaciones pertinentes.

#ULTIMAHORA Balacera al interior y exterior del Bar Terraza Paraíso n Acoxpa y División del Norte, Prados Coapa @TlalpanAl @TlalpanVecinos deja a un joven de 22 años sin vida, unos sujetos lo sacaron del lugar y lo mataron a quemarropa pic.twitter.com/HzH3DqtFT7 — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) March 23, 2026

“En coordinación con la @FiscaliaCDMX, ya se trabaja en las investigaciones del caso, con entrevistas ciudadanas y el análisis de las cámaras de videovigilancia del lugar y las de la zona”, escribió la SSC-CDMX.

Posteriormente, la SSC-CDMX informó que detuvo a tres trabajadores del bar por la alteración de la escena, pues, según la Secretaría, realizaban labores de limpieza justo después de ocurridos los hechos.

A propósito, medios locales reportaron que, según las primeras indagatorias, el ataque armado habría seguido a una riña, después de la cual uno de los presuntos agresores llevó a la víctima al estacionamiento, donde fue ultimada a balazos.

Otros reportes apuntan a que el ataque ocurrió al interior del bar, después de lo cual el cuerpo habría sido arrastrado y aventado en el estacionamiento. Según esta versión, los empleados del bar habrían sido los encargados de esta limpieza.

#TarjetaInformativa | #DETENIDOS | Policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico tomaron conocimiento de un reporte de disparos al interior de un bar localizado en la calzada Acoxpa y la avenida División del Norte, en la colonia #PradosCoapa Tercera Sección, de la alcaldía… pic.twitter.com/oGUqKt6nLw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 23, 2026

Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por autoridades capitalinas, y se espera que estas brinden más información en las próximas horas.

El bar Terraza Paraíso se encuentra al sur de la Ciudad de México. Además de ser un lugar de entretenimiento, también opera como salón de fiestas, servicio por el cual suma calificaciones negativas en Google.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am