Suspenden a policía que golpeó a jardinero en Coyoacán; SSC abre investigación | VIDEO

Ante un video que circuló en redes sociales, en donde se aprecia cómo un policía golpea a un jardinero en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que inició una investigación interna y suspendió del cargo al oficial involucrado.

En medios digitales, circuló una grabación donde dos policías se acercan a un hombre, quien estaba sentado en una banqueta de la citada colonia, sin interactuar con otra persona ni llevar a cabo ninguna actividad aparentemente ilícita.

Los policías, al llegar, comenzaron a interrogarlo hasta que uno de ellos se lanza encima de él, lo abofetea en el rostro e intenta someterlo por las piernas.

Después de esto, se aprecia cómo el hombre y el policía comienzan un intercambio verbal, aunque no se conocen los detalles de qué fue lo que hablaron. El otro policía se queda de pie mirando la escena.

Finalmente, el joven toma sus pertenencias y se retira de la escena, sin escalar más el conflicto.

A propósito, la SSC-CDMX emitió un comunicado difundido a medios en donde aclaró que tomó conocimiento de estos hechos, por lo que la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de administración administrativa.

"DEJEN TRABAJAR A LA JUVENTUD HONESTA": POLICÍAS DE LA CDMX GOLPEAN A JARDINERO EN COYOACÁN Y DESATAN INDIGNACIÓN



SSC confirma investigación interna y suspensión del oficial agresor tras viralización del video



El reclamo fue contundente en redes sociales: ciudadanos exigieron… pic.twitter.com/zngUMzR380 — El Blog del Narco (@narcoblogger) March 23, 2026

Detalló que los oficiales involucrados en la escena fueron identificados y citados a rendir su declaración, mientras que el que perpetró el golpe fue separado de su cargo en tanto concluyan las investigaciones.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya inició la carpeta de investigación administrativa interna, los identificó y ya fueron citados a rendir su declaración. Asimismo, quien se observa agredir al ciudadano será suspendido del cargo en tanto se concluyen las investigaciones, escribió la SSC-CDMX.

La SSC-CDMX puntualizó que los oficiales llegaron al lugar de los hechos después de que recibieran el reporte de un hombre, el joven golpeado, que se encontraba sentado en la banqueta sin hacer nada, lo cual, según los vecinos, era una actitud sospechosa.

No obstante, de acuerdo con testimonios de vecinos recogidos por medios locales, el joven es un jardinero de la colonia que, aunque no está adscrito a alguna empresa, ofrece sus servicios de forma independiente. Refieren que es conocido en el barrio.

Asimismo, los mismos vecinos denunciaron a medios que no es la primera vez que se registran situaciones de abuso policial en la colonia, por lo que urgieron a las autoridades a tomar medidas más enfáticas contra esta situación.

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