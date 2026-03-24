Reprueban adopciones de animales

Un grupo de perros rescatados, en el refugio del Ajusco, en enero.

El vocero del Refugio Franciscano, A.C., León Téllez Berlanga, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de México no puede poner en adopción a los animales que sacó del albergue de Cuajimalpa, pues la orden judicial de enero pasado era sólo para asegurar el predio, no a los animales.

En entrevista con Javier Solórzano, el animalista explicó que se acudió a instancias legales para evitar que la administración capitalina ponga en adopción a los más de 800 ejemplares. Esto, luego de que el juez sexto de Distrito en materia Administrativa de la capital negó la suspensión definitiva de esta acción, como solicitó la asociación.

“Hay un conflicto que no se ha aclarado, nosotros ya acudimos a las instancias correspondientes, para buscar que, evidentemente, nos den una nueva instancia para evitar que se den (las adopciones) de forma totalmente regular a través del Gobierno, que no tiene la experiencia para tener animales, que no sabe darlos en adopción que es algo que hemos hecho toda la vida (...), y que están bajo nuestra tutoría.

“Realmente tienen que regresar a su hogar, a nuestro refugio”, comentó Téllez Berlanga en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón Youtube.

Luego de que el Gobierno capitalino retiró del albergue de Cuajimalpa a perros y gatos, informó que construiría un portal para la adopción de éstos mediante un sitio web.