Refugio rechaza adopciones del gobierno

Reprueban adopciones de animales

Vocero del Refugio Franciscano afirma que Gobierno de CDMX no puede dar en adopción animales retirados, pues orden judicial solo aseguraba el predio, no ejemplares

Un grupo de perros rescatados, en el refugio del Ajusco, en enero.
Un grupo de perros rescatados, en el refugio del Ajusco, en enero. Foto: Fernanda Rangel›La Razón
Por:
La Razón Online

El vocero del Refugio Franciscano, A.C., León Téllez Berlanga, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de México no puede poner en adopción a los animales que sacó del albergue de Cuajimalpa, pues la orden judicial de enero pasado era sólo para asegurar el predio, no a los animales.

En entrevista con Javier Solórzano, el animalista explicó que se acudió a instancias legales para evitar que la administración capitalina ponga en adopción a los más de 800 ejemplares. Esto, luego de que el juez sexto de Distrito en materia Administrativa de la capital negó la suspensión definitiva de esta acción, como solicitó la asociación.

“Hay un conflicto que no se ha aclarado, nosotros ya acudimos a las instancias correspondientes, para buscar que, evidentemente, nos den una nueva instancia para evitar que se den (las adopciones) de forma totalmente regular a través del Gobierno, que no tiene la experiencia para tener animales, que no sabe darlos en adopción que es algo que hemos hecho toda la vida (...), y que están bajo nuestra tutoría.

TE RECOMENDAMOS:
Una adulta mayor cubre su nariz al pasar frente al INCIFO, ayer.
“Huele a muerto”, se quejan

Malos olores en Incifo incomodan a los transeúntes y comerciantes

“Realmente tienen que regresar a su hogar, a nuestro refugio”, comentó Téllez Berlanga en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón Youtube.

Luego de que el Gobierno capitalino retiró del albergue de Cuajimalpa a perros y gatos, informó que construiría un portal para la adopción de éstos mediante un sitio web.

TE RECOMENDAMOS:
Aspecto del colapso del edificio de San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc
Causó la muerte de tres trabajadores

Bajo la lupa, omisiones en edificio caído