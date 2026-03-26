Metro CDMX HOY 26 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 26 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y B.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/hmC6Z76Kcv — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 26, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Garibaildo a Constitución de 1917 presenta un retraso, además de acuerdo con los usuarios de la línea, no hizo parada en la estación Bellas Artes.

No hay descenso en la estación Bellas Artes L8.

¿Porque en L8 no hace parada en bellas artes y no avisan? Se siguió hasta Garibaldi

L8 ya nos quedamos detenidos en Iztapalapa

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 7 parada

Línea 7 saturada

Estación la raza llena y ni un tren a universidad

Alta afluencia de gente en terminal Tláhuac

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no hay acceso ni descenso en esa estación.

#MetroAlMomento:



A esta hora, se continúa con afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12, A y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones.



El servicio está sujeto a cambios por incidentes imprevistos.



Consulta nuestras actualizaciones… pic.twitter.com/RSEkY0ZViT — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 26, 2026

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LMCT