Busca C5 pacto con Estadio de la CDMX para el monitoreo de videocámaras

El coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, afirmó que se prepara un convenio para conectar las cámaras de videovigilancia del Estadio Ciudad de México al sistema de monitoreo de la ciudad, como parte del operativo de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El funcionario mencionó a La Razón que ya existe acercamiento con los responsables del Coloso de Santa Úrsula, que ha sido tres veces mundialista, por lo cual estimó que en los próximos días se defina la forma en que se integrará esta colaboración de seguridad.

El Dato: Al momento, el C5 sólo cuenta con cámaras de identificación de placas y no de identificación facial ni de IA, debido a la protección de datos personales.

“Precisamente hoy (miércoles) saludamos al director del estadio y es probable que se haga una visita pronto al C5 para platicar el detalle de esta colaboración y cómo va a precisar su forma ahora, durante y después del partido del domingo (la reinauguración)”, indicó.

Esto, porque el día de mañana las selecciones de México y Portugal jugarán un partido para reinaugurar el Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, como parte de los encuentros de preparación rumbo al Mundial, cuyo primer partido lo disputará la Selección Nacional y Sudáfrica en este recinto.

Sobre la posibilidad de incidentes entre barras bravas y hooligans, el coordinador del C5 aseguró que la Ciudad de México cuenta con experiencia en operativos de este tipo y se ha nutrido de experiencias de seguridad en el país y el extranjero.

13 mil 293 cámaras en inmediaciones a sitios ligados al Mundial de Futbol

“La Ciudad de México ya tiene una gran experiencia en esta materia. Algunos de nosotros viajamos tanto a Atlanta como a Manchester y a Londres para observar en partidos, especialmente adversariales, cómo se desarrollaba la estrategia de inteligencia y seguridad.

“Todo el aprendizaje que hay a nivel internacional y local va a ser puesto en práctica ahí”, dijo.

Guerrero Chiprés señaló que, a diferencia de otros países, en México no se implementa un modelo de aislamiento y cerco policial estricto de grupos de animación, como ocurre en Inglaterra, lo cual atribuyó a que hay una cultura diferente en el deporte.

El funcionario capitalino recordó que en Europa este tipo de medidas surgieron tras episodios violentos relacionados con los hooligans.

20 mil botones de pánico funcionan en la ciudad y existen 6 líneas de emergencia

En el caso de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas implementan operativos especiales para la prevención de actos violentos de las barras bravas de los equipos locales: Cruz Azul, América y Pumas, así como de otros equipos de la Liga MX. Policías mantienen un cerco en el espacio que ocupan estos grupos, incluso desde su reunión en inmediaciones de los estadios.

El extitular del Consejo Ciudadano aseguró que el despliegue de seguridad en la capital será suficiente para garantizar condiciones de orden durante los eventos, y afirmó que la capacidad operativa durante los encuentros del Mundial será, “al menos, 20 veces superior a la que en promedio despliegan en Inglaterra”.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la videovigilancia en la capital que se hará junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del 1 de abril al 31 de julio. El monitoreo será de las 113 mil 814 cámaras de la Ciudad de México, principalmente de las 13 mil 293 en las inmediaciones de sitios de interés relacionados con el evento deportivo.

Al respecto, Guerrero Chiprés explicó que el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas se centrará en tareas de monitoreo y reacción inmediata bajo un esquema de prevención.

“Conceptualmente, tanto la Sedena como el C5, así como con todas las instituciones de seguridad, advertimos que es más importante prevenir que contener”, detalló.

El titular del Centro de Control detalló que, actualmente, la dependencia federal ya cuenta con presencia en el C5 con dos posiciones y que ésta se ampliará durante el convenio: “Vamos a duplicar el número de posiciones que tienen dentro del C5”.

Además, tanto el personal actual del Centro de Comando de la ciudad, como el de la Secretaría de la Defensa Nacional, cifra que no se precisó el funcionario local por seguridad, realizarán labores de monitoreo las 24 horas poniendo especial atención en los delitos de fraude, extorsión y trata de personas.

HAY MÁS LENTES. Guerrero Chiprés destacó que la Ciudad de México continuará con el objetivo de aumentar “de manera significativa” su capacidad de videovigilancia, al pasar de alrededor de 83 mil cámaras a 114 mil.

“Hay que recordar que en este momento la Ciudad de México está en posición de llegar a mayo y quizás en abril a más de 119 mil cámaras, lo cual nos convierte en la ciudad más videovigilada del Mundial de Futbol 2026”, dijo.

Este crecimiento incluye nuevas herramientas tecnológicas, como cámaras con funciones avanzadas de características PTZ, que se refiere a tecnología de paneo, til up, til down, zoom in y zoom out, es decir “al elevarse e inclinar, acercarse y alejarse, así como panear”.

Como parte del operativo rumbo al Mundial, se reforzó la cobertura en distintos puntos estratégicos de la capital, pues sólo en el Estadio Banorte aumentaron 49 por ciento la cantidad de cámaras de 2024 a la fecha, lo mismo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 46 por ciento más.

Mayor vigilancia ı Foto: Especial