Detienen a tres hombres por reventa de boletos cerca del Estadio Banorte previo a México vs. Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de tres hombres por su presunta participación en la reventa de boletos para el partido amistoso entre México y Portugal, que se realiza este sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte.

El operativo, realizado sobre Viaducto Tlalpan como parte del programa “Estadio Seguro”, tuvo como objetivo prevenir irregularidades en la venta de entradas y garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro.

De acuerdo con la SSC, los detenidos tenían edades de 47, 53 y 58 años, y fueron puestos a disposición de un juez cívico, quien determinará las sanciones correspondientes por presunta reventa.

La #SSC informa:



Como parte del Operativo #EstadioSeguro, con motivo del encuentro de futbol entre las selecciones de #México y #Portugal, en las inmediaciones del #EstadioCiudadDeMéxico, sobre el #ViaductoTlalpan, personal de la Subsecretaría de #Inteligencia e Investigación… pic.twitter.com/nyd1lv65C3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 28, 2026

Las autoridades señalaron que estos operativos se intensifican en partidos de alta demanda y eventos masivos, con el fin de evitar que los boletos se vendan de manera no autorizada a precios superiores a los establecidos por los organizadores.

Informaron que la reventa de entradas en México está regulada, y su práctica sin autorización puede ser sancionada por las autoridades competentes.

Este partido amistoso entre México y Portugal también marca la reinauguración del Estadio Banorte tras su remodelación, como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de 2026.

La SSC indicó que se mantienen dispositivos de seguridad en las inmediaciones del estadio para monitorear el flujo de aficionados y prevenir incidentes relacionados con la reventa.

El operativo se realizó pocas horas antes del inicio del partido, cuando se observó actividad de revendedores ofreciendo boletos a precios por encima del valor oficial, situación que motivó la intervención de la policía capitalina.

Las autoridades reiteraron la importancia de adquirir boletos únicamente a través de canales oficiales para evitar sanciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

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MSL