Activan Alerta Amarilla en las 16 alcaldías por fuertes vientos y posible granizo HOY 30 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que se activó Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la capital mexicana debido a la presencia de fuertes vientos y posible caída de granizo para la tarde y noche.

A través de una publicación en redes sociales, la SGIRPC informó que, debido a los pronósticos de lluvias fuertes, se activó la Alerta Amarilla, por lo cual se pide a la ciudadanía tomar precauciones.

Aspecto de una tarde de lluvia en la Ciudad de México. ı Foto: Cuarto Oscuro

Particularmente, la SGIRPC puntualizó que hay un pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes.

Lo anterior, según la dependencia, podría provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas y otros incidentes que podrían comprometer la seguridad de los transeúntes.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 30/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/UZ1k35gDuz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 30, 2026

A causa de esto, Protección Civil pidió atender las recomendaciones de seguridad y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Recordó que los números de atención para emergencias son el 911 y el teléfono 55 5683 2222.

Recomendaciones de Protección Civil ante fuertes lluvias

Debido a las fuertes lluvias y posible granizo previstos para este lunes 30 de marzo, Protección Civil capitalina emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía, entre ellas:

Retirar basura de coladeras al interior y exterior de tu hogar

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable si se sale de casa

¿Por qué hay lluvias en CDMX cuando estamos en primavera?

Aunque las lluvias sean más características del verano, estas semanas han estado marcadas por las lluvias y un descenso de temperatura en la Ciudad de México, lo que sugiere una desestabilización en las condiciones climáticas.

El motivo detrás de las recientes lluvias en CDMX y otros estados es, principalmente, el frente frío 42, que actualmente se encuentra desplazándose por el país. Su interacción con la humedad y otros sistemas está generando mucha inestabilidad en el centro del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am