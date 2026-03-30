Sergio Mayer ‘se destapa’ para la Jefatura de Gobierno: ‘Tengo la edad perfecta’

Sergio Mayer, en programa de José Luis Guerra, manifestó su intención de contender por Jefatura de Gobierno.

El diputado morenista Sergio Mayer manifestó su intención de contender por la Jefatura de Gobierno, aunque aseguró que esto sería en “por lo menos unos 12 años”, es decir, dos periodos sexenales.

En entrevista para el programa P*rno Política el diputado respondió a la pregunta de José Luis Guerra, quien le cuestionó cuál es su mayor aspiración política, y si entre estas contempla cargos como la Jefatura de Gobierno o, incluso, uno más alto.

“Me encantaría ser Jefe de Gobierno”, respondió Sergio Mayer. “Pero me gustaría ir por pasos”, abundó, en respuesta a la pregunta.

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Cuestionado por el periodista sobre cuándo prevé formalizar su aspiración al máximo cargo de la Ciudad de México, el legislador aseguró que, aunque no lo sabe aún, tiene claro que no sería en los siguientes comicios, sino, al menos, al término de los próximos dos periodos sexenales.

“No es en esta, tiene que ser por lo menos en unos 12 años, tengo la edad perfecta para seguirme preparando, en dos periodos sexenales más creo que puedo lograrlo [y, mientras tanto] seguir trabajando y seguirme preparando”, dijo el diputado.

Sergio Mayer fue diputado de Morena de 2018 a 2021 y, desde 2024, ha ocupado nuevamente el cargo.

Su presencia en el partido ha ocasionado controversia debido a decisiones recientes como el pedir licencia a su cargo para participar en la edición estadounidense del programa de televisión La Casa de los Famosos, un par de años después de haber hecho lo propio en la edición mexicana.

‘Casa de los Famosos’ fue un error político, pero no una falta de respeto: Sergio Mayer

En la misma entrevista, Sergio Mayer aceptó que pedir licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para contender en La Casa de los Famosos fue un “error político”, aunque negó que se haya tratado de una “falta de respeto” y aseguró que mantiene la “frente en alto” ante las críticas.

Cuestionado por José Luis Guerra sobre los motivos para “abandonar” el Congreso con el objetivo de atender el programa organizado por la televisora Telemundo, Mayer Bretón respondió tajantemente que “no lo abandoné”, sino que pidió una licencia válida a través de las vías institucionales.

“No lo abandoné [...] una cosa es abandonar y otra cosa es solicitar licencia. Hay quienes lo solicitan para irse de luna de miel, otros lo solicitan para atender sus negocios y no se les cuestiona nada”, aseguró el diputado.

Por otro lado, Sergio Mayer aseguró que, pese a las críticas por esta decisión, él se mantenía con “la frente en alto”, pues, explicó, la principal motivación para ir al programa fue su familia.

Ante esto, el periodista cuestionó a Mayer Bretón sobre si el sueldo que recibía en el show de Telemundo era mayor que el que percibía como diputado, ante lo cual respondió: “Por supuesto”.

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