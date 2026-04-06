Alcaldía Gustavo A. Madero encabeza reducción delictiva en la CDMX

En la fotografía ilustrativa, un evento de entrega de patrullas en la GAM.

La alcaldía Gustavo A. Madero se posicionó como la demarcación que redujo todos los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al presentar el informe de seguridad correspondiente a enero-marzo de 2026 en comparación con el año 2025.

Datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) demuestran que la demarcación tuvo una reducción en delitos de alto impacto de 23 por ciento en marzo de 2026 con respecto al año anterior, colocándose como la alcaldía con mejores resultados en este rubro.

Lo anterior, destacó la alcaldía gobernada por Janecarlo Lozano Reynoso, es resultado de una estrategia de seguridad que incluye la construcción del primer centro de inteligencia, la instalación de 4 mil 500 cámaras de videovigilancia y el incremento a 112 nuevas patrullas que vigilan el territorio.

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Entre los principales indicadores destacan la disminución del 31por ciento en homicidios dolosos y del 41.82 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, así como la reducción del 11 por ciento en el robo de vehículos, resultados que reflejan el proceso de pacificación que vive la demarcación.

Reducción en delitos de alto impacto en la GAM. ı Foto: Cortesía

Además de la creación de los denominados territorios de paz como los EDEN’es Mestizaje y Juventino Rosas, y más de 80 kilómetros de senderos de paz, seguridad y esperanza que iluminan las calles de la demarcación, brindando pasos seguros a niñas, niños y mujeres.

En contraste, en la alcaldía Cuauhtémoc solo se redujeron 0.2 por ciento los delitos; en Miguel Hidalgo, la baja fue de 6 por ciento; en Coyoacán, de 13 por ciento y en Benito Juárez de 18 por ciento.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el mes de marzo pasado se consolida la tendencia en la reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con una disminución del 6 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

“El mes de marzo podemos decir que se consolida esa tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y principalmente de homicidios en la Ciudad de México; destacar la reducción de los delitos de alto impacto hubo una disminución del 6 por ciento con respecto a marzo de 2025”, dijo.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026 fueron detenidas 9 mil 916 personas por delitos de alto impacto en la capital del país.

cehr