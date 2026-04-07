Sujeto ‘abandona’ a niño en las calles de Tlalpan; autoridades investigan el caso | VIDEO

Cámaras de seguridad captaron cómo hombre expulsa a un menor de un vehículo y avanza sin él.

Causó indignación un video en donde se aprecia cómo un sujeto presuntamente abandona a un menor de edad en las calles de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, hechos que ya investigan las autoridades capitalinas.

A través de redes sociales, circuló un video en donde se aprecia cómo un hombre y un menor sostienen lo que aparenta ser una discusión, afuera de un carro, donde el primero forcejea con el niño hasta alejarlo del vehículo.

Se aprecia cómo el menor intenta volver a entrar al auto e, incluso, golpea las ventanas, pero no sirve de nada, pues el vehículo avanza con la aparente intención de dejarlo atrás.

Incluso, otros ángulos de la grabación de las cámaras de seguridad permiten observar cómo el vehículo avanza varios metros, mientras el menor lo persigue. Se escuchan gritos de una voz aniñada, que sería del menor en el video.

Todo esto ocurre en la noche, en calles solas, donde no hay más personas que el conductor y el menor. Finalmente, tras una breve persecución, el vehículo da vuelta a la avenida, mientras el niño queda solo.

Ante la indignación que provocó el video en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tomó conocimiento del caso, y que, la noche que ocurrieron los hechos, acudió al lugar para atender la situación.

Así, puntualizó que estos ocurrieron en la calle Huehuetan, en la colonia Cuchillas de Padierna de la alcaldía Tlalpan, donde realizó un despliegue para localizar al vehículo y al menor.

Describió que, tras localizar a los implicados, el conductor del automóvil refirió que estaba “jugando” con su hijo, y que lo bajaba del vehículo para que éste lo alcanzara.

La #SSC informa:



Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se presume el abandono de un niño en la alcaldía @TlalpanAl, se informa que al realizar un despliegue en la zona, en la calle Huehuetan, en la colonia #CuchillaDePadierna, los oficiales localizaron el… pic.twitter.com/x6JBBH3MdX — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 7, 2026

“De acuerdo con el hombre jugaba con su hijo a bordo de la unidad cuando lo bajó, aceleró unos metros sobre la misma calle y permitió que el pequeño lo alcanzara para dejarlo subir de nuevo al automóvil”, se lee en el comunicado de la SSC-CDMX.

No obstante, la autoridad capitalina enfatizó que, pese al reporte del sujeto, tomó sus datos y los del menor de edad para dar parte al agente del Ministerio Público correspondiente, con el objetivo de iniciar las investigaciones pertinentes.

El caso provocó indignación en redes sociales, pues fue visto como un acto de maltrato infantil.

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