Suma Unicef a los taxis por app para hacer frente a trata

Un conductor de Didi muestra la Tarjeta Azul contra la trata, ayer.

A 63 días de la Copa Mundial de Futbol, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) firmó un convenio de colaboración con la plataforma de viajes Didi contra la trata, abuso y explotación infantil, y anunció que busca sumar a la Tarjeta Azul a Uber y concesionarios de taxis.

Este acuerdo entre Unicef y Didi contempla que cada que un usuario solicite un viaje dentro de esta app reciba información general sobre cómo detectar, identificar y reportar situaciones de riesgo para las infancias.

El Tip: El Consejo Ciudadano ha indicado que en los últimos cinco años subieron 86 por ciento los reportes por trata, producción de material de abuso sexual infantil, entre otros ilícitos.

“Confiamos en que esta alianza sea el inicio de una colaboración a largo plazo que proteja a las infancias en el país”, comentó Alejandro Escobedo, director de Asuntos Corporativos y Legal de Didi.

TE RECOMENDAMOS: Conexión entre el Centro y el Estadio CDMX Alistan ya la inauguración de la ciclovía en Tlalpan y rutas de electromovilidad

Durante la firma, el representante del organismo en México, Fernando Carrera Castro, declaró que, además de Didi, han tenido acercamientos con Uber y taxistas para llegar a un acuerdo similar para impulsar la prevención de delitos.

“Todavía no hemos entrado en una conversión directa con ellos. Hay algunos indicios de un acuerdo, pero todavía no tenemos algo formal”, adelantó.

3 indagatorias por trata de personas inició la Fiscalía local entre enero y febrero

El pasado 1 de diciembre, Carrera Castro advirtió a La Razón acerca del riesgo de que, con el Mundial, se incrementen los casos de violencia, abuso y explotación sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes de la capital mexicana.

El artículo científico de 2018 “Ganemos este juego juntos: Documentación de las violaciones de los derechos de los niños durante la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil” muestra un aumento en los casos de explotación infantil durante la justa deportiva en ese país sudamericano.

Los investigadores de la Universidad de Dundee, Inglaterra, autores del estudio, concluyeron que las más vulnerables a esta explotación sexual son mujeres de entre nueve y 17 años, en las partes más pobres de las ciudades sede.

Por esta razón, en diciembre Unicef lanzó un convenio con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras para sumarse a la Tarjeta Azul. Fernando Carrera refirió que va “muy bien” el cumplimiento de dicho convenio, aunque evitó dar alguna cifra sobre este avance.

“No son momentos retóricos o para desfilar. El sector hotelero se toma muy en serio la capacitación y divulgación. Su disposición ha sido extraordinaria”, subrayó.