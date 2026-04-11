Activan Alerta Amarilla por lluvias en CDMX para este sábado 11 de abril; prevén granizo y rachas de viento

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en al menos 11 alcaldías de la Ciudad de México para este sábado 11 de abril de 2026, ante el pronóstico de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte oficial, el periodo de mayor afectación se prevé entre las 13:00 y las 21:00 horas, con precipitaciones acumuladas de entre 15 y 29 milímetros, lo que podría generar diversas afectaciones en la capital.

¿Cuáles son las alcaldias con Alerta Amarilla?

Las demarcaciones bajo Alerta Amarilla son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

En estas zonas se espera que las lluvias puedan intensificarse, acompañadas de actividad eléctrica y posible granizo, además de vientos que podrían superar los 50 km/h.

Riesgos por lluvias en CDMX

Las autoridades capitalinas advirtieron que estas condiciones pueden provocar:

Encharcamientos e inundaciones en calles y avenidas

Corrientes de agua que dificulten la circulación

Caída de ramas, árboles y lonas

Reducción de visibilidad para automovilistas

Además, información del radar meteorológico indica que zonas del sur y poniente, como Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, ya registraban chubascos, mientras que lluvias ligeras se desplazaban hacia áreas altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Las autoridades prevén que estas condiciones persistan durante el resto del día, con potencial de intensificarse en distintos puntos de la capital.

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable si sales

Evitar acercarse a árboles, cables, espectaculares o bardas en mal estado

☂️ Ante el pronóstico de lluvias y chubascos en la Ciudad de México, atiende las siguientes recomendaciones y protégete.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2fgrrlYBvo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 11, 2026

También se recomienda no tirar basura en la vía pública, ya que esto puede agravar inundaciones, y conducir con extrema precaución, encendiendo las luces en caso de lluvia intensa.

Finalmente, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse al 911 o Locatel.

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MSL