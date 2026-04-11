Regresa el ambulantaje a las calles “liberadas” en el Centro Histórico de la CDMX

Locales se han quejado de la cantidad de comerciantes

El ambicioso plan para reordenar el Centro Histórico de la Ciudad de México de cara al Mundial 2026 enfrenta algunos contratiempos. Ante la necesidad de retirar a más de 4 mil 500 comerciantes, el ambulantaje ha logrado recuperar espacios en el primer cuadro mediante estrategias de camuflaje.

El comercio informal ha sofisticado sus tácticas para evitar decomisos. En corredores como Madero y Seminario, se reporta que los vendedores operan con un sistema de radios para alertar sobre la presencia de inspectores.

Al recibir el aviso, se repliegan momentáneamente para evitar detenciones. Además, se instalan estratégicamente en las esquinas de acceso al Zócalo (como Pino Suárez y Corregidora), operando en una “zona gris” fuera de la plancha principal para dificultar la acción policial inmediata.

Se implementa operativos para mantener la vialidad libre ı Foto: Cuartoscuro

A pesar de los operativos de la Secretaría de Gobierno, liderada por César Cravioto, la actividad comercial permanece frente a edificios emblemáticos.

La saturación es evidente en diversos puntos críticos, comenzando por las inmediaciones de la Catedral y el Templo Mayor, donde la proliferación de puestos de comida y diversos artículos reduce la movilidad de los visitantes.

Por su parte, en la Alameda Central y la Avenida Juárez, la situación se reporta como “desbordada” debido a puestos que se amparan bajo consignas de colectivos sociales para impedir su retiro por parte de las autoridades.

Finalmente, en la Plaza Pino Suárez, se registra como a pocos metros de la estación del Metro, los comerciantes utilizan megáfonos e incluso tanques de gas para realizar sus ventas.

Rumbo al Mundial 2026

La urgencia por liberar la zona tiene una fecha límite para la llegada de miles de turistas internacionales.

La contradicción es evidente en las banquetas, donde algunos puestos informales ya exhiben lonas con la leyenda: “Bienvenidos a México sede del Mundial 2026”.

Las cifras oficiales muestran un esfuerzo considerable. Entre enero y marzo de 2026, se han retirado 725 puestos y remitido a 656 personas ante el Juez Cívico, según datos reportados en las mesas del gabinete de seguridad. No obstante, la saturación persiste en calles clave como Moneda y Corregidora.

Denuncio vendedores ambulantes en calle Madero, entreLázaro Cárdenas y Zócalo donde esta prohibido la venta. en el centro Histórico de la CDMX. @ClaraBrugadaM cumpla con la leyes y la constitución y quitelos @SeGobCDMX @craviotocesar @LlubereSubse @SPAOVP_CDMX @C5_CDMX ID-2501 pic.twitter.com/LD56A0WLqG — sergio gama salinas (@tetogamas) April 10, 2026

Aunque el reto del comercio informal sigue presente, el Gobierno capitalino mantiene sus esfuerzos de reordenamiento para que el Centro Histórico esté listo para el Mundial.

Este plan busca liberar espacios públicos y mejorar la movilidad, avanzando paso a paso para ofrecer una mejor imagen de la ciudad a los miles de turistas que llegarán el próximo año.