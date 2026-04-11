Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y manifestaciones de hoy, 11 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en la Ciudad de México. ı Foto: Eunice Cruz / La Razón

Este sábado 11 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 11 de abril no se prevén marchas, pero sí 12 concentraciones.

Concentraciones

“Caravana del Orgullo” , Parque “Lázaro Cárdenas” (Dr. Erazo No. 12, Col. Doctores), desde las 09:00 .

Coalición por la Libertad: En Miguel Hidalgo , Embajada de la República de Cuba (Av. Presidente Masaryk No. 554, Col. Polanco), desde las 11:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc , Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro), desde las 12:00 .

Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas: En Miguel Hidalgo , Embajada de Irán (Av. Paseo de la Reforma No. 2350, Col. Lomas Altas), desde las 13:30 .

Acuerdo Basado en Plantas Ciudad de México: En Cuauhtémoc , Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera), desde las 13:30 .

Cannabis Regulación Revolución MX: En Cuauhtémoc , Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro), desde las 16:20 .

Unión de la Juventud Revolucionaria de México: En Cuauhtémoc , Sede de la Sección IX de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 17:00 .

Dolphin Freedom MX: En Benito Juárez , Hotel Hyatt Regency México City Insurgentes (Av. Insurgentes Sur No. 724, Col. Del Valle), desde las 18:00 .

Colectivo “El Mono y los Olivos”: En Cuauhtémoc , Librería “Volcana Lugar Común” (Manuel Carpio No. 117, Col. Santa María la Rivera), desde las 18:00 .

Federación de Jóvenes Comunistas México: En Cuauhtémoc , Sede de la Alianza de Tranviarios de México (Rafael Lucio No. 29, Col. Doctores), durante el día .

Liberum A.C.: En Cuauhtémoc, Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro), durante el día.

Citas Agendadas

Usuarios de la Alberca Semi Olímpica “Rebeca”: En Iztapalapa, Alberca Semi Olímpica “Rebeca” (Calle Oro y Colorín, Col. 2ª Ampliación Santiago Acahualtepec), desde las 12:00.

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