Marchas y bloqueos en CDMX HOY 10 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una manifestación pro palestina en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Galo Cañas Rodríguez @Cuartoscuro

Este viernes 10 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 10 de abril no se prevén marchas, pero sí ocho concentraciones.

Concentraciones

Familiares y Amigos de Víctima de Feminicidio : En Álvaro Obregón, Juzgados de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel), desde las 05:00

Colectivo “Hasta Encontrarlos” Ciudad de México : En Cuauhtémoc, Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 06:30

Convención de la Ciudad de México : En Tlalpan, Caseta de Peaje de Tlalpan (Carretera Federal a Cuernavaca, Col. Los Cipreses), desde las 10:00

Comité de Apoyo a Palestina de la Facultad de Ciencias de la UNAM : En Coyoacán, Facultad de Ciencias (Circuito Investigación Científica, Ciudad Universitaria), desde las 11:00

Colectiva “Hijas de la Cannabis” : En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro) y Hemiciclo a Juárez, desde las 12:00

Colectivo “Plataforma 4:20” : En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C. : En Azcapotzalco, Estación “Tezozómoc”, Línea 6 del Metro (Ahuehuetes y Sauces, Col. Pasteros), desde las 15:00

Juventud Revolucionaria: En Coyoacán, Facultad de Ingeniería de la UNAM (Circuito Escolar, Ciudad Universitaria), desde las 15:00

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am