Metro CDMX ofrece servicio provisional en Línea 3 por ‘disturbio eléctrico’

Línea 3 del Metro de la Ciudad de México presenta afectaciones este 15 de abril.

Debido a un “disturbio eléctrico” registrado este 15 de abril al exterior de las instalaciones, el Metro de la Ciudad de México ofrece servicio provisional en ambas direcciones de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que las estaciones Copilco y Universidad permanecen cerradas y que se brinda servicio de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo.

Mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y técnicos del Metro trabajan para restablecer el servicio eléctrico, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) apoyan en el traslado de usuarios en el tramo afectado.

#AvisoMetro: Debido a un disturbio eléctrico al exterior de las instalaciones del Sistema, se ofrece servicio provisional de Indios Verdes a Miguel Angel de Quevedo en Línea 3.



No se ofrece servicio de trenes de Copilco a Universidad.

Se coordina apoyo con unidades de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

Por separado, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, estimó que las operaciones se reanudarían “en breve”, e informó que usuarios fueron desalojados de un tren detenido en un túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y de Seguridad Industrial.

Videos difundidos en redes sociales muestran la evacuación de decenas de pasajeros, quienes caminaron sobre el balasto, entre las vías, para salir del túnel.

🚨METRO🚨#ULTIMAHORA

Usuarios de la #Linea3 caminan por las vías, esto debido a un fallo eléctrico que afecta parte de la #Linea3 del #MetroCDMX al momento continúan los trabajos para reestablecer.



OJALÁ PASE CON MOS EXTRANJEROS A VER AHÍ QUE LES DICEN..#infometromx pic.twitter.com/wabTUGskZ9 — INFOMETROMX (@InfoMetroMX) April 16, 2026

Rubalcava Suárez precisó posteriormente que las afectaciones se originaron por una falla en una acometida de la subestación de rectificación eléctrica en la terminal Universidad, e indicó que personal del Metro trabajaba en la energización de las vías.

En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se sumaron al traslado de usuarios entre las estaciones Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, a bordo de unidades oficiales del sector Xotepingo.

Derivado de las fallas en la #Línea3 del @MetroCDMX, policías del Sector #Xotepingo de la #SSC, con el uso de camionetas, apoyan a las personas usuarias para trasladarse entre las estaciones Miguel Ángel de #Quevedo y #Universidad. pic.twitter.com/4mq1czmL58 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 16, 2026

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cehr