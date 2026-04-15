Reconocen a policías por su valentía

El Congreso de la Ciudad de México entregó la Medalla al Mérito Policial a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia local para reconocer su labor, compromiso, valentía, lealtad y heroísmo para hacer frente a la delincuencia y salvaguardar a la ciudadanía.

Durante la sesión solemne, los legisladores, integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgaron 88 medallas a hombres y mujeres de la SSC, a 20 elementos de la FGJ, y se hizo una entrega especial de 12 Reconocimientos Post Mortem, a las y los familiares de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber entre 2024 y 2026.

5 categorías integran el reconocimiento de la Medalla al Mérito Policial

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad, Yuriri Ayala Zúñiga, consideró que los cambios en las fuerzas del orden han resultado en una disminución de 66 y 58 por ciento en los delitos de alto impacto, entre ellos, el homicidio doloso.

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Los legisladores que hablaron en el recinto coincidieron en la importancia de reconocer el desempeño de los uniformados y extendieron un reconocimiento y agradecimiento a las familias de éstos, por su sacrificio por esperarlos en casa día a día tras sus labores.

Al respecto, la diputada del PRI, Tania Larios Pérez, expresó su reconocimiento a las personas integrantes de las dos corporaciones y exaltó el valor que tienen para ejercer su trabajo. Además pidió un minuto de silencio por los uniformados fallecidos en cumplimiento de su deber.

Durante su participación, la integrante del Agrupamiento Femenil Atenea, la oficial María Guadalupe Álvarez Sánchez, quien obtuvo un reconocimiento, recordó que éste le fue entregado porque protegió a una mujer y a su hijo, quienes eran agredidos por un hombre, quien además intentó acuchillar a la oficial.

La servidora pública capitalina resaltó que tiene una enorme satisfacción por formar parte de la SSC, a la que consideró como la mejor policía del país.

En el evento estuvieron los titulares de las dos instituciones: Pablo Vázquez Camacho, por el lado de los policías, y Bertha María Alcalde Luján, por el de los elementos de la fiscalía.