Clara Brugada destaca inversión de 4 mil mdp para la carpeta asfáltica en 2026.

Con una inversión histórica de 4 mil millones de pesos y un avance del 80 por ciento de la meta comprometida de asfaltado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el programa “Cualli Ohtli” (Buen Camino) ha permitido la pavimentación de 2.8 millones de metros cuadrados de vialidades primarias en la Ciudad de México, como parte de una estrategia que busca transformar de fondo la infraestructura urbana y dejar atrás soluciones temporales.

“Es un programa estratégico para la ciudad, que implica una cantidad muy importante de recursos y que atiende un tema fundamental: la infraestructura de movilidad”, afirmó.

El programa, que atiende una cuarta parte de las vialidades primarias de la capital, contempla la intervención de 250 kilómetros lineales y una meta total de 3.5 millones de metros cuadrados, lo que equivale —como se planteó desde su arranque— a pavimentar una distancia similar de la Ciudad de México a Querétaro.

Desde el Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local destacó que, a la fecha, los trabajos registran un avance sustantivo gracias a un esquema intensivo de operación que ha implicado 10 mil 920 jornadas nocturnas, organizadas en 52 frentes diarios durante 210 noches. “Mientras la población descansa, la ciudad ha trabajado todas las noches en la pavimentación”, recalcó.

Este esfuerzo se enmarca en una política que coloca a la inversión pública como eje del desarrollo, con un incremento del 55 por ciento en dos años, en una apuesta por detonar crecimiento económico, empleo y bienestar.

Clara Brugada puntualizó que la estrategia integral de infraestructura contempla una inversión total de 4 mil millones de pesos en carpeta asfáltica durante 2026, que incluye, por primera vez, un fondo etiquetado de mil millones de pesos para las alcaldías, destinado a la atención de vialidades secundarias en colonias, pueblos y barrios, mientras que el Gobierno capitalino asume la renovación de más de mil kilómetros de avenidas principales.

La jefa de Gobierno destacó que el cambio de enfoque —del bacheo a pavimentación integral— responde a la necesidad de resolver problemas estructurales. “El bacheo apenas remienda la herida; nosotros no venimos a maquillar problemas, venimos a resolverlos de fondo. Con esto, donde antes había brincos, tráfico y trayectos interminables, hoy hay movilidad más rápida, digna y segura”, enfatizó.

En materia de sustentabilidad, anunció la instalación de la primera planta de reciclado de asfalto de la ciudad, con la que el material retirado en las obras será reutilizado. “No se desperdicia, se le va a dar una nueva vida; una ciudad inteligente no tira lo que puede transformar”, afirmó.

¡Inversión histórica de 2,600 millones de pesos para repavimentación de las vías primarias de la Ciudad de México!



Al día de hoy tenemos un 80% de la meta con 2.8 millones de m² intervenidos. Cuando una calle mejora, mejora la ciudad: se mueven mejor las personas, el transporte… pic.twitter.com/lXOI8D07yr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 20, 2026

El programa Cualli Ohtli concluirá su etapa actual a finales de mayo y, tras la temporada de lluvias, en octubre de 2026, dará inicio una nueva fase de pavimentación, en continuidad con su carácter multianual. Este esquema, agregó, permitirá que en un horizonte de tres a cuatro años la Ciudad de México cuente con su red vial principal completamente renovada.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo De Botton Falcón, destacó que este año la inversión pública en la Ciudad de México asciende a 20 mil 480 millones de pesos, lo que representa un incremento de 55 por ciento respecto a 2024.

Precisó que a través del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, acordado con el sector privado, se han destinado 10 mil millones de pesos adicionales, con los cuales se ha fortalecido el programa estratégico de repavimentación Cualli Ohtli.

De Botton Falcón indicó que este programa cuenta con una inversión plurianual de 2 mil 600 millones de pesos; además, se suman 500 millones de pesos adicionales para trabajos de bacheo permanente.

Resaltó que, gracias al aumento en los ingresos y a una gestión eficiente de los recursos, este año las alcaldías cuentan, en conjunto, con 18 mil 859 millones de pesos adicionales para mejorar la infraestructura urbana, así como mil millones de pesos destinados a la repavimentación de vías secundarias.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, recordó que, desde octubre del año pasado y durante las noches —a partir de las 21:30 horas—, los equipos atienden distintas vialidades y, en promedio, han asfaltado 224 kilómetros. Añadió que cada noche se realiza mantenimiento profundo, el cual consiste en retirar 7.5 centímetros de la carpetaasfáltica para sustituirla por una nueva y mejorada.

Basulto Luviano señaló que la meta programada equivale a una cuarta parte de la red vial primaria de la capital, que supera los mil kilómetros y más de 15 millones de metros cuadrados. Entre las principales vialidades atendidas destacan los Ejes Viales —que cruzan la ciudad de oriente a poniente—, Eje Central, así como tramos de Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma, entre otros.

Finalmente, señaló que, tras la repavimentación, el equipo de la Dirección General de Infraestructura Vial lleva a cabo el balizamiento, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos.

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JVR