CDMX inaugura Casa de las Tres Erres para reducir carga de cuidados en mujeres

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la Casa de las Tres Erres de los Cuidados “Pioneras de la Transformación” en el Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, un espacio que concentra servicios públicos para reducir la carga de cuidados, principalmente en mujeres.

Brugada Molina explicó que estas casas forman parte del Sistema Público de Cuidados y buscan “reconocer, redistribuir y reducir” el trabajo doméstico y de atención que históricamente ha recaído en las mujeres.

“Le apostamos al reconocimiento o revalorización de la tarea de los cuidados; le apostamos a la redistribución de ese gran trabajo de cuidados y también trabajamos para la reducción del trabajo de cuidados, principalmente en las mujeres”, señaló.

Con la nueva Casa de las 3'Rs "Pioneras de la Transformación" en @Alcaldia_Coy, damos un paso firme en la consolidación del primer #SistemaPúblicoDeCuidados del país.



Servicios de salud, cuidados y tiempo de calidad regresan a las personas cuidadoras como un acto revolucionario… pic.twitter.com/qjWkmmcDzD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 21, 2026

El complejo integra servicios como un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuito, lavandería pública, comedor subsidiado, atención médica general y psicológica, laboratorio clínico, así como un mastógrafo para la detección oportuna de cáncer de mama.

Además, cuenta con un área de rehabilitación con hidroterapia, espacios para salud mental y atención a adicciones, así como una Casa de Día para personas adultas mayores.

Uno de los componentes del espacio es el área “El Reto es Cuidar”, orientada a involucrar a hombres en tareas domésticas y de crianza, como parte de una estrategia para reducir la desigualdad en la distribución de cuidados.

“Todo lo que antes se hacía de manera individual y privada (…) ahora tiene que convertirse en una responsabilidad pública, y en una tarea de todas y de todos”, afirmó la mandataria capitalina.

¡Inauguramos la segunda Casa de las 3'Rs del Cuidado en la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/UD2eo05n0y — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 21, 2026

El Gobierno capitalino prevé construir 200 Casas de las Tres Erres en la ciudad, tanto dentro como fuera de las Utopías, como parte de la política de cuidados impulsada por la actual administración.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el proyecto se desarrolló en un predio de más de 6 mil metros cuadrados y beneficiará a más de 127 mil habitantes de la zona.

El secretario de Obras, Raúl Basulto Luviano, detalló que el espacio incluye áreas como comedor, lavandería, casa de salud y espacios comunitarios, además de la rehabilitación de instalaciones del DIF.

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MSL