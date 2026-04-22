Presume la SSC captura de 341 extorsionadores

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que entre enero de 2025 y el 15 de abril del presente año las autoridades de seguridad detuvieron a 341 personas relacionadas con el delito de extorsión.
En sus redes sociales, el funcionario capitalino resaltó que sólo en enero pasado hubo 22 personas detenidas por este ilícito y durante los primeros 15 días de abril ya suman seis sospechosos capturados en Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
- EL TIP: EL GOBIERNO impulsó desde noviembre de 2024 reformas para tipificar la extorsión como delito grave, junto con una estrategia integral y campañas de prevención.
El funcionario señaló que estos resultados derivan del Pacto Contra la Extorsión que firmó el Gobierno capitalino el 13 de abril, que está sustentado en cuatro ejes: fortalecimiento del marco normativo, impulso a la denuncia ciudadana, aumento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional.
“Para seguir atendiendo las denuncias y reforzar la lucha contra este delito, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmamos el Pacto Contra la Extorsión, al que se han sumado alcaldes y alcaldesas, legisladoras y legisladores, representantes del sector empresarial, instituciones académicas, religiosas, de comerciantes, de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil”, escribió en X.
- 170 Por ciento aumentaron las detenciones de extorsionadores desde 2019