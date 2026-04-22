Presume la SSC captura de 341 extorsionadores

FOTOGRAFÍAS DE LOS seis presuntos extorsionadores detenidos este mes, entre los que hay un menor.

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que entre enero de 2025 y el 15 de abril del presente año las autoridades de seguridad detuvieron a 341 personas relacionadas con el delito de extorsión.

En sus redes sociales, el funcionario capitalino resaltó que sólo en enero pasado hubo 22 personas detenidas por este ilícito y durante los primeros 15 días de abril ya suman seis sospechosos capturados en Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

EL TIP: EL GOBIERNO impulsó desde noviembre de 2024 reformas para tipificar la extorsión como delito grave, junto con una estrategia integral y campañas de prevención.

El funcionario señaló que estos resultados derivan del Pacto Contra la Extorsión que firmó el Gobierno capitalino el 13 de abril, que está sustentado en cuatro ejes: fortalecimiento del marco normativo, impulso a la denuncia ciudadana, aumento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional.

“Para seguir atendiendo las denuncias y reforzar la lucha contra este delito, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmamos el Pacto Contra la Extorsión, al que se han sumado alcaldes y alcaldesas, legisladoras y legisladores, representantes del sector empresarial, instituciones académicas, religiosas, de comerciantes, de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil”, escribió en X.