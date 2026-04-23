Exigen no regresar perritos a refugio

Entre 30 y 40 integrantes del colectivo Patitas Felices se manifestaron y bloquearon ayer el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes, para exigir a las autoridades justicia en el caso de los animales rescatados y evitar que los mismos sean devueltos al Refugio Franciscano.

En el mismo lugar donde el pasado 13 de abril los integrantes y voluntarios del Refugio Franciscano pidieron les fueran devueltos los casi 900 ejemplares, entre perros y gatos, los manifestantes señalaron que el caso lleva meses generando controversia entre organizaciones y autoridades, y plantearon como alternativa la adopción responsable y el resguardo adecuado de los animales.