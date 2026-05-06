Detrás de las rejas viven una final con sabor mundialista

Un jugador abraza a una joven luego de finalizar la final de futbol, ayer.

A 36 días del Mundial de Futbol, el ambiente pambolero también se vive entre las personas privadas de la libertad (PPL) de la Ciudad de México, quienes disputaron la final de la Copa de la Reinserción, en el Reclusorio Oriente, frente al Káiser y exseleccionado nacional, Rafael Márquez, y sus familias.

El encuentro de la rama varonil lo disputaron las escuadras del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente: el conjunto Oriente, de uniforme azul y blanco, y la Torre 1, con playeras blancas con dorado.

Jugadores de Torre 1 festejan una jugada. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que entre octubre de 2024 y agosto de 2025 realizó más de ocho mil actividades culturales, deportivas y recreativas para PPL.

El encuentro fue cerrado, en el que las delanteras de ambos equipos intentaron clavar el esférico en la portería contraria, pero no lo lograron. Así, las defensas tuvieron que ser aguerridas, pero con juego limpio, para impedir que cayera un gol en las redes y que resultara fatal.

Portero ataja un penal al equipo azul. ı Foto: David Patricio›La Razón

Así transcurrió el tiempo regular hasta llegar a la tanda de penales. Bajo el intenso sol, los guardametas se prepararon ante decenas de espectadores, medios de información y autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El sudor y los nervios estuvieron presentes en cada disparo, hasta que el Oriente cobró y metió su último tiro para coronarse 5-4 y aprovechar los minutos de euforia futbolística con sus familias.

25 Mil PPL hay en la CDMX, la segunda cifra más alta en el país

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente hay 25 mil 584 personas privadas de la libertad en la Ciudad de México: 23 mil 971 hombres y mil 613 mujeres.

La cifra representa un ligero incremento respecto a 2024, cuando reportó 25 mil 506 PPL; mientras que, en 2023, la cifra fue de 25 mil 503, de las cuales 24 mil 46 eran hombres y mil 457 mujeres.

Un par de mujeres disputa un balón. ı Foto: David Patricio›La Razón

El sitio web de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario no presenta datos actualizados sobre la población en los penales de la ciudad, pues la única información que se visualiza data del 3 de marzo de 2023, cuando reportó 25 mil 520 PPL.

13 mil 500 PPL participaron en 2025 en actividades productivas

Los hombres no fueron los únicos que vivieron la gloria y la derrota en un partido de futbol ayer, pues también lo hicieron los equipos del Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla.

Rafael Márquez (der.) previo al inicio de los partidos en el Reclusorio Norte. ı Foto: David Patricio›La Razón

Las mujeres también mostraron sus habilidades en la defensa, el gambeteo, en los cobros a balón parado y la disputa del esférico. Todo se definió en tiempo regular y con una clara diferencia: 2-0 a favor de Santa Marta, en Iztapalapa.