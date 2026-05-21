El Califa de León pierde estrella Michelin en 2026, pero sigue entre las taquerías recomendadas

La taquería El Califa de León, ubicada en la Ciudad de México, perdió la estrella Michelin que había obtenido en 2024, aunque logró mantenerse dentro de la lista de establecimientos recomendados por la Guía Michelin México 2026.

El negocio capitalino se convirtió hace dos años en un referente internacional luego de recibir una estrella Michelin, un reconocimiento reservado para restaurantes considerados de alta calidad gastronómica.

En aquel momento, El Califa de León hizo historia al ser la primera taquería mexicana en alcanzar dicha distinción, lo que colocó a los tacos mexicanos en el centro de la conversación culinaria mundial.

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Sin embargo, durante la presentación de la nueva edición de la Guía Michelin, realizada este 2026, el establecimiento ya no apareció dentro de la categoría de restaurantes con estrella.

A pesar de ello, los inspectores de Michelin decidieron mantener a la taquería dentro de sus recomendaciones oficiales, reconocimiento que sigue considerando la calidad y relevancia del lugar dentro de la oferta gastronómica del país.

La noticia generó reacciones entre comensales y especialistas gastronómicos, debido a que El Califa de León había sido uno de los símbolos más importantes de la cocina callejera mexicana dentro de la prestigiosa guía internacional.

Aunque Michelin no suele explicar públicamente las razones específicas detrás de la pérdida de estrellas, la evaluación contempla factores como consistencia, técnica, calidad de ingredientes y experiencia gastronómica en general.

Pese a la salida de El Califa de León de la lista de restaurantes estrellados, otras propuestas mexicanas sí lograron destacar en la edición 2026. Entre ellas apareció La Once Mil, proyecto del chef César de la Parra, que consiguió una estrella Michelin gracias a su propuesta de tacos contemporáneos y cocina mexicana de autor.

Además, distintas taquerías fueron incluidas en la categoría Bib Gourmand, enfocada en reconocer establecimientos con excelente relación calidad-precio. Entre las mencionadas este año se encuentran Tacos y Gorditas Elvira, Taquerías Kisín y Pancho Maíz.

La Guía Michelin México 2026 reconoció en total a 133 restaurantes del país en diferentes categorías y consolidó la presencia de la gastronomía mexicana como una de las más relevantes a nivel internacional. Mientras tanto, restaurantes como Pujol y Quintonil conservaron sus dos estrellas Michelin.

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MSL