Detienen a motociclista que disparó en Paseo de la Reforma; le hallan droga y arma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención del motociclista que fue captado realizando disparos al aire mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el detenido es un joven de 18 años, identificado como el presunto responsable de accionar un arma de fuego desde una motocicleta en movimiento el pasado 17 de mayo, a la altura de instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

La captura se logró tras un operativo de seguimiento apoyado por cámaras de videovigilancia del C5, con las que se rastreó la ruta de escape del sospechoso. La SSC explicó que los agentes implementaron un “cerco virtual” para ubicar tanto al conductor como la motocicleta involucrada.

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Según el reporte policial, los oficiales localizaron al joven en calles de la colonia Aquiles Serdán, en la alcaldía Venustiano Carranza, mientras circulaba sobre avenida Oceanía. Los uniformados observaron que manipulaba un arma de fuego, por lo que le marcaron el alto.

Sin embargo, el motociclista intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución hasta que finalmente fue interceptado por elementos de seguridad.

#BoletínSSC l #DETENIDO l En la alcaldía @A_VCarranza, policías de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente realizó disparos mientras circulaba a bordo de una motocicleta en Paseo de la Reforma.



Se le aseguraron más de 180 dosis de aparente droga, un arma de fuego corta,… pic.twitter.com/SzZv5eHBRJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 22, 2026

Tras realizar una revisión preventiva, los policías aseguraron un arma corta abastecida con cinco cartuchos útiles, además de diversas dosis de presuntas drogas, entre ellas marihuana, ketamina y metanfetamina. También le fueron decomisados dinero en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta sin placas en la que se desplazaba.

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y se continuará con las investigaciones correspondientes.

El caso generó gran atención pública luego de que circulara un video donde se observa al motociclista realizando al menos tres detonaciones mientras avanzaba entre automóviles sobre Paseo de la Reforma, una de las principales vialidades de la capital del país.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención y señaló que las autoridades continuarán las indagatorias para determinar si existen más personas relacionadas con el caso.

#ÚltimaHora | Está noche, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron al presunto responsable de realizar disparos al aire el pasado 17 de mayo mientras circulaba por Av. Paseo de la #Reforma a bordo de una motocicleta.



Ya fue puesto a disposición de la @FiscaliaCDMX para continuar con… https://t.co/tZ8gx4T7Yv pic.twitter.com/8pcmp3cPHX — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 22, 2026

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MSL