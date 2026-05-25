¿Cómo registrar tu Airbnb en CDMX? | PASO a PASO

PASO a PASO para registrar tu propiedad como Airbnb en CDMX en 2026.

En un esfuerzo por regular el alojamiento temporal en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino implementó el registro obligatorio al Padrón de Anfitriones de Estancia Turística Eventual. Es decir, si tienes una propiedad y la utilizas para dar alojamiento temporal en plataformas como Airbnb o Expedia, deberás registrarla.

Con este movimiento, se busca evitar malas prácticas en el préstamo de alojamiento temporal, del cual se espera una alta afluencia durante la Copa Mundial de Futbol 2026. Además, si no haces este registro, podrías ser acreedor a una multa y sanciones.

Aspecto de alojamientos en Airbnb. ı Foto: Especial

Este movimiento tomó por sorpresa a miles de propietarios en la CDMX. Pero, ¡no te preocupes! Te explicamos PASO A PASO cómo hacer el registro de tu propiedad para Airbnb, Trivago, entre otras plataformas.

El PASO A PASO para registrar tu Airbnb en CDMX en 2026

Al nuevo registro obligatorio del Gobierno de la Ciudad de México se le conoce popularmente como “registro de Airbnb”, pero su nombre oficial es Registro al Padrón de anfitriones de Estancia Turística Eventual.

Como su nombre lo dice, si cuentas con una propiedad (es decir, eres anfitrión/a) y quieres usarla para prestar servicio en una plataforma en línea como Airbnb (lo que se llama “Estancia Turística Eventual”), debes registrarte en un Padrón.

Aspecto de un llavero con el logo de Airbnb. ı Foto: Especial

Para esto, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó un micrositio (disponible en ESTE ENLACE), donde podrás registrarte. Considera que necesitas una cuenta Llave CDMX, la cual ya explicamos cómo obtener en ESTA NOTA.

Ahora sí, para registrar tu propiedad sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web: estanciaeventual.cdmx.gob.mx

Da clic en “Nuevo trámite”

Ubica la sección de “Padrón de anfitriones” y da clic en “Continuar”

Registra al anfitrión y guarda los datos

Selecciona si el anfitrión es una persona física o moral y da clic en “Siguiente”

Carga tu identificación y comprobante de domicilio

En el “Padrón de anfitriones”, en la parte posterior (donde hay tres rayas), da clic en “Registrar inmueble”

Llena la información del inmueble, es un cuestionario largo sobre el estado legal y ubicación de la propiedad

Carga el documento que acredita la propiedad y da clic en “Guardar”

Finalmente, da clic en “Registrar” para enviar la solicitud a evaluación

Recibirás un folio provisional; cuando se apruebe y vuelvas a ingresar, verás la leyenda “Aprobada”

Cuando se apruebe, podrás descargar tu constancia de registro y obtener tu folio

Si alguno de los pasos no quedó claro, a continuación te presentamos la guía en video y en PDF tomada del micrositio del Gobierno de la CDMX para que sigas los pasos. Estos documentos son propiedad del Gobierno capitalino y lo insertamos con fines informativos; puedes consultarlo también en sus canales oficiales.

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