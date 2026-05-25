Marcha de la CNTE

Policía capitalina no utilizó ningún tipo de gas contra maestros que intentaron ingresar al Zócalo: SSC

SSC-CDMX informó que el uniforme de los policías quienes cuidaron la marcha incluyó equipo de protección personal y algunos extintores, pero “ningún tipo de gas”

Policías de SSC chocan con maestros de la CNTE en ingreso al Zócalo.
Policías de SSC chocan con maestros de la CNTE en ingreso al Zócalo. Foto: Captura de video
Por:
Arturo Meléndez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que no se utilizó “ningún tipo de gas” durante la “línea de contención” que se hizo para evitar la llegada al Zócalo de los manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes marchan este lunes en la zona Centro.

A través de un mensaje difundido a medios, la SSC respondió a las denuncias que hicieron integrantes de la CNTE sobre el presunto uso de gas para contener el enfrentamiento que los manifestantes sostuvieron con los policías, en el cerco instalado sobre 5 de mayo, para evitar su llegada al Zócalo.

A propósito, la SSC aseguró que, contrario a las acusaciones de los maestros de la CNTE, los policías que participaron en el acompañamiento de la marcha de este lunes utilizaron su equipo habitual, el cual no incluye “ningún tipo de gas”.

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Aclaró que este equipo incluye, en algunos casos, extintores, lo que podría haber generado una posible confusión con el uso de gas.

“Las y los policías que participan en el acompañamiento de la marcha de este día, solo portan su equipo de protección personal, escudo, casco, rodilleras, coderas y, algunos de ellos extintores; no se utiliza ningún tipo de gas”, explicó la SSC en el mensaje.

SSC hace “línea de contención” porque manifestantes ya sabían que Zócalo estaría cerrado

Por otro lado, en un mensaje en redes sociales, la SSC aclaró que la “línea de contención” que se hizo sobre la calle 5 de mayo fue para evitar la llegada de los manifestantes al Zócalo pues, explicó, estos ya estaban advertidos de que iba a estar prohibido el ingreso a la plaza.

“Durante la manifestación que se realiza este dia en la zona centro de la ciudad por maestras y maestros, personal de la #PoliciaMetropolitana les informé que, debido a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el #Zócalo capitalino, no podrían ingresar”, se lee en la publicación.

Comunicado de la SSC-CDMX sobre línea de contención en 5 de mayo.
Comunicado de la SSC-CDMX sobre línea de contención en 5 de mayo. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior en referencia a la instalación del Fan Fest en el Zócalo capitalino, en el cual se transmitirán los partidos de la Copa Mundial de Fútbol.

“Sin embargo, los manifestantes que tripulaban una camioneta con equipo de sonido, al llegar a la calle Filomeno Mata y su cruce con la avenida 5 de Mayo, empujaron a los uniformados y trataron de avanzar con el vehículo en marcha, por lo que se hizo una línea de contención”, abunda la SSC en su mensaje.

Pese al breve enfrentamiento entre los manifestantes de la CNTE y los policías, la SSC aseguró que la situación “se encuentra en calma”.

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