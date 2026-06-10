SSC recomienda prevenir tiempos de traslado y utilizar alternativas viales ante 2 movilizaciones en CDMX

Respecto a dos movilizaciones que se tienen previstas este día en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales.

A partir de las 10:00 horas, maestras y maestros se concentrarán en La Torre del Caballito para dirigirse a la Secretaría de Gobernación en la avenida Bucareli, por lo que se verá afectada la avenida Paseo de la Reforma y se recomienda utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, los Ejes 1 y 2 Norte.

A las 16:00 horas se espera la concentración del Comité 68 Prolibertades en las inmediaciones del Metro Normal en la calzada México-Tacuba, y se verán afectadas las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma, Juárez, y el Eje Central.

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Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, los Ejes 1, 2 y 3 Norte, y la avenida Chapultepec.

La SSC informa que se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y, a través de sus canales oficiales de redes sociales @OVIALCDMX, WhatsApp OVIALCDMX, se informarán los posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas viales.

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FGR