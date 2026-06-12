“Sin miedo al éxito”, en Ceda pasan el Mundial

Mientras México y el resto del mundo se paralizaban ante el inicio de la Copa Mundial, desde Iztapalapa, la Central de Abasto (Ceda) inauguraba el mismo certamen, pero de contrabando.

A partir de las 11:30 horas, varios de los 17 puestos fijos de comida situados en el pasillo dos, fueron un amplificador más para las voces de Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules y otros tantos, a pesar de las advertencias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sobre las sanciones por retransmitir la señal de la justa deportiva.

En días previos, el IMPI informó que las sanciones por retransmitir los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA en bares, fondas o restaurantes, van de los 117 mil a los 586 mil pesos, aunque el anuncio poco importó al interior del mercado mayorista más grande del país.

El Dato: En el Fan Fest de la Central de Abasto serán transmitidos sólo los partidos más destacados del Mundial de Futbol.

“No nos dijeron nada, al menos no que yo me haya enterado. Jamás se nos comentó que no se podían pasar los partidos, pero digo yo, ¿a poco van a multar a todos los restaurantes en todas partes si no tenemos logo de esto, de la FIFA? ¿A poco sí? Ninguno paga eso de los derechos”, expuso a La Razón Adrián Velázquez, uno de los comerciantes cuyo local, se encuentra a unos pasos de la zona de bancos del lugar.

Para vendedores como Evaristo Guzmán, quien pasa 10 horas diarias al frente de su local de jugos, abandonar el negocio era una opción cuando el reloj marcó las 13:00 horas, ya que desde ese momento, no importaba otra cosa más que apoyar a la Selección.

“Ni modo que me vaya, se me cae la venta, por eso dije, pues vamos a pasar el partido. Sin tema y sin miedo al éxito, digo yo. Yo no creo que pase nada. Es que no estamos haciendo nada malo, sólo atendemos aquí a la gente, cada quien su puesto”, afirmó en entrevista.

Apenas nueve minutos después del inicio del partido, Julián Quiñones, quien milita en el futbol saudí, marcó el primer gol de México en el certamen. A partir de ahí, la fiesta fue casi absolutapara todos.

A las 14:21 horas, también fue la primera vez que Raúl Jiménez, quien acabó su cesión en el Fulham y regresará al Wolverhampton, marcó en una Copa del Mundo para sellar el triunfo final de México sobre Sudáfrica por 2 goles a 0.

Comerciantes de la Ceda, afirmaron que las restricciones de la FIFA se pasaron totalmente de la raya.

“Es un berrinche de FIFA. ¿Por qué vas a agarrar y decir: ‘el futbol es mi propiedad, no lo veas’? Sin la gente que consume, no existe FIFA ni nada, los partidos, la inauguración tan bonita que se hizo ahorita, nada de nada.

“Diario se van a pasar los juegos, así siempre ha sido en los mundiales y eso no va a cambiar”, dijo Evaristo Guzmán.