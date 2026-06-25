Buscan castigo para la manipulación emocional

En la marcha del 8 de marzo pasado miles de mujeres protestaron en contra de las violencias emocionales y psicológicas que se ejercen contra ellas y niñas.

Frases como “estás exagerando”, “eso nunca pasó”, “todo te lo tomas personal” o “nadie te va a querer como yo” podrían ser reconocidas como parte de patrones de violencia psicoemocional contra las mujeres en la Ciudad de México, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada morenista Elizabeth Mateos Hernández.

Durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino, la legisladora presentó su iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en la que busca incorporar el concepto de “manipulación emocional sistemática”, como una forma específica de violencia psicoemocional.

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“Hemos escuchado frases como ‘estás exagerando’, ‘eso nunca pasó’, ‘todo te lo tomas personal’, ‘nadie te va a querer como yo’, o ‘si te sientes mal es porque eres demasiado sensible’.

“Parecen frases comunes, sin embargo, cuando estas expresiones se repiten constantemente, cuando se utilizan para desacreditar sentimientos, generar culpa, sembrar dudas o controlar las decisiones de otra persona, dejan de ser simples palabras y se convierten en una forma de violencia”, sostuvo en la sesión.

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La iniciativa plantea reformar los artículos 6 y 7 de la Ley para establecer que la manipulación emocional sistemática comprende conductas reiteradas destinadas a controlar, someter o generar dependencia emocional mediante la distorsión de la realidad, la negación de hechos evidentes, la desvalorización constante, el aislamiento social, la generación de culpa y la alternancia deliberada entre muestras de afecto y rechazo.

Además, propone incluir estas prácticas dentro de las modalidades de violencia familiar y violencia en el noviazgo, cuando sean utilizadas de forma reiterada para ejercer control sobre las víctimas.

Mateos Hernández señaló que este tipo de violencia suele pasar desapercibida porque no deja marcas físicas, aunque sí provoca afectaciones profundas en la autoestima, la autonomía y la salud emocional de las mujeres.

“Hay mujeres que terminan dudando de sí mismas porque alguien les hace creer que sus recuerdos, sus sentimientos o sus opiniones están equivocadas. Hay mujeres que se alejan de sus amistades y familiares porque alguien las convence de que no pueden confiar en nadie más”, expresó.