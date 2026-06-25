Pide experto reforzar acciones antibasura

Carro de limpia repleto de latas y botellas de alcohol, ayer.

El responsable de Asuntos Ambientales de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad Iberoamericana, Arturo Aguilar Díaz, consideró que llenar Paseo de la Reforma con depósitos de basura no basta para cambiar hábitos arraigados, como el tirar residuos en la calle, sino que falta información efectiva.

El especialista sostuvo que una política de residuos requiere mensajes claros para la población. Sin esa parte, la infraestructura puede quedar corta ante concentraciones masivas.

50 por ciento de residuos se busca aprovechar a 2030

Esto, porque para el partido del México contra Chequia, la Secretaría del Medio Ambiente anunció la instalación de 756 contenedores repartidos en 256 puntos estratégicos de la zona centro de la ciudad. Del total, 600 estarían en Paseo de la Reforma.

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La medida obedece a que luego de los festejos de la afición mexicana, los días 11 y 18 de junio, esta arteria de la capital quedó repleta de basura, principalmente de botellas de vidrio y plástico, así como de latas de aluminio de cerveza.

De acuerdo con Aguilar Díaz, los aficionados que celebraron el triunfo de México ante Corea del Sur, el pasado jueves, dejaron cerca de 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y zonas cercanas.

Para el académico, la ciudadanía debe conocer su papel dentro de una cultura de corresponsabilidad ambiental. “Sin una adecuada difusión, aun con la mejor intención, es fácil equivocarse”, explicó el especialista.

En un recorrido por distintas zonas del Centro Histórico, La Razón observó que a dos horas del partido de México contra Chequia, algunas jardineras de calles cercanas al Zócalo ya registraban botellas de bebidas alcohólicas vacías, latas de cerveza y otros residuos.

Debido a esta situación, personal de limpia del Gobierno capitalino ya barría las aceras para levantar los residuos. La misma situación se observó en Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

En los tres puntos antes mencionados, la administración capitalina instaló un total de 30 pantallas para que los fanáticos observaran el encuentro mundialista.