Metro CDMX HOY 30 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 30 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS: La Selección enfrenta a Ecuador Otra vez el Centro vive la Ley Seca por el Tri

#MetroAlMomento:



Continúa presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en todas las Líneas de la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/NX38k8ZcYy — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 30, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se encuentra con marcha segura debido a la presencia de lluvias en la zona. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Está abierta la línea A Dirección Pantitlán?”

“La Línea A esta super lenta”

“La marcha lenta me retraso demasiado”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“40 minutos para avanzar tres estaciones en la línea b”

“¿Qué pasa en la línea b dirección Buenavista? No avanza nada"

"Esperando media hora de cd azteca a olímpica"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 12

Línea 6

Línea 8

Línea 2

Además, debes recordar que este martes, debido al partido de fútbol entre México y Chequia en el Estado Ciudad de México, el servicio del Metro de la CDMX se ampliará hasta la 01:00 horas en las Línea 1, 2 y 3.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT