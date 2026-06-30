Metro CDMX HOY 30 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 30 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se encuentra con marcha segura debido a la presencia de lluvias en la zona. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Está abierta la línea A Dirección Pantitlán?”
- “La Línea A esta super lenta”
- “La marcha lenta me retraso demasiado”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “40 minutos para avanzar tres estaciones en la línea b”
- “¿Qué pasa en la línea b dirección Buenavista? No avanza nada"
- "Esperando media hora de cd azteca a olímpica"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 12
- Línea 6
- Línea 8
- Línea 2
Además, debes recordar que este martes, debido al partido de fútbol entre México y Chequia en el Estado Ciudad de México, el servicio del Metro de la CDMX se ampliará hasta la 01:00 horas en las Línea 1, 2 y 3.
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LMCT