¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 30 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 30 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se encuentra con marcha segura debido a la presencia de lluvias en la zona. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “Está abierta la línea A Dirección Pantitlán?”
  • “La Línea A esta super lenta”
  • “La marcha lenta me retraso demasiado”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “40 minutos para avanzar tres estaciones en la línea b”
  • “¿Qué pasa en la línea b dirección Buenavista? No avanza nada"
  • "Esperando media hora de cd azteca a olímpica"

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 12
  • Línea 6
  • Línea 8
  • Línea 2

Además, debes recordar que este martes, debido al partido de fútbol entre México y Chequia en el Estado Ciudad de México, el servicio del Metro de la CDMX se ampliará hasta la 01:00 horas en las Línea 1, 2 y 3.

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LMCT

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