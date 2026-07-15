Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 15 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 15 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo en Periférico en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 15

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 15 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Padres de familia y comunidad estudiantil del centro de estudios científicos y tecnológicos No.6 “Miguel Othón de Mendizabal”: Televisora “Canal Once” Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 09:00

Colectiva Las Tonatzin: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00

Comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México Carretera Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Alc. Tlalpan, desde las 11:00

Iniciativa ciudadana “Libertad para morir MX”: Estación “Nativitas”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan y Lago Poniente, Col. Américas Unidas, Alc. Benito Juárez, desde las 11:00

Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 15 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT