Van contra apuestas digitales

El diputado capitalino de Morena, Alberto Martínez Urincho, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos para establecer regulaciones estrictas para las plataformas digitales y proveedores de juegos de azar.
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, el legislador local explicó que su propuesta plantea adicionar un artículo 1 Bis y modificar el 3 de dicho ordenamiento.
Asimismo, explicó Martínez Urincho, se contempla establecer advertencias sanitarias y de riesgo de carácter obligatorio para los proveedores de juegos y apuestas. Además, se busca reconocer la ludopatía como una adicción que afecta la salud mental.
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Sobre este último punto, el morenista advirtió que este trastorno mental crónico y recurrente ya es una epidemia silenciosa que afecta a las juventudes debido al acceso ilimitado a los juegos de azar y a la publicidad que promete supuesto dinero fácil.
“Estamos siendo testigos de un crecimiento exponencial de la ludopatía en México; esta no es una simple cuestión de ocio o entretenimiento.
“Hablamos de un trastorno que genera cambios en los circuitos del cerebro, llevando a una conducta compulsiva a pesar de las graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales”, enfatizó.
La propuesta ahora debe ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por el Comisión de Administración Pública Local y luego por el Pleno Legislativopara ser remitida al Congreso de la Unión para su proceso parlamentario, ya que busca modificar una ley federal.