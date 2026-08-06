Van contra apuestas digitales

Estimaciones de UNAM Global indican que hasta 3.9 millones de mexicanos podrían sufrir de ludopatía.

El diputado capitalino de Morena, Alberto Martínez Urincho, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos para establecer regulaciones estrictas para las plataformas digitales y proveedores de juegos de azar.

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, el legislador local explicó que su propuesta plantea adicionar un artículo 1 Bis y modificar el 3 de dicho ordenamiento.

Asimismo, explicó Martínez Urincho, se contempla establecer advertencias sanitarias y de riesgo de carácter obligatorio para los proveedores de juegos y apuestas. Además, se busca reconocer la ludopatía como una adicción que afecta la salud mental.

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Sobre este último punto, el morenista advirtió que este trastorno mental crónico y recurrente ya es una epidemia silenciosa que afecta a las juventudes debido al acceso ilimitado a los juegos de azar y a la publicidad que promete supuesto dinero fácil.

“Estamos siendo testigos de un crecimiento exponencial de la ludopatía en México; esta no es una simple cuestión de ocio o entretenimiento.

“Hablamos de un trastorno que genera cambios en los circuitos del cerebro, llevando a una conducta compulsiva a pesar de las graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales”, enfatizó.

La propuesta ahora debe ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por el Comisión de Administración Pública Local y luego por el Pleno Legislativopara ser remitida al Congreso de la Unión para su proceso parlamentario, ya que busca modificar una ley federal.