Respaldan chilangos el retiro de ambulantes en Alameda Central

“Ya estaba bueno, yo cada vez veía más. Empezaron en las fuentes, ahí con el refresquito, la sangría preparada. De día y noche el parque era suyo, hasta las jardineras. No es mala fe, pero era necesario ponerles un límite”, expuso Mauricio Ojeda, uno de los varios chilangos que opinaron en favor del retiro de los ambulantes en la Alameda Central y la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Y es que tras un operativo realizado el 15 de agosto, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México quitó a los comerciantes de esta zona histórica, luego de que, en el marco del Mundial de Futbol, se instalaron y sumaban más de 200.

El Dato: Hasta 2025, el Gobierno tenía registrados de manera oficial a más de 80 mil ambulantes en toda la capital.

Eleazar, otro peatón, contó a La Razón que hace dos meses tuvo un percance con un mercader de comida, quien empujaba un carrito de supermercado y quería que lo dejara pasar.

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“Nos dijimos nuestras cosas y ya, llegaron unos polis a mediar, pero por esa pinche gente nadie los quiere”, agregó el joven, quien atraviesa a diario la Alameda Central para llegar a su trabajo.

La recuperación de la Alameda Central y la explanada del Palacio de Bellas Artes no es reciente, pues desde diciembre de 2024, la actual administración ha buscado la mediación con grupos de comerciantes para reubicarlos.

Aunque el Gobierno capitalino ha logrado en diversas ocasiones quitar a los vendedores, pasado el tiempo éstos vuelven a instalarse.

Ximena, como quiso ser identificada, contó que tiene 46 años en el comercio informal en la alcaldía Cuauhtémoc. La mujer consideró que, entre otros motivos, sus compañeros se han excedido, porque al haber tantos afectó a quienes tenían permiso y porque ocuparon los espacios que ellos quisieron.

La vendedora afirmó que, en 2024, la Secretaría de Gobierno local (Secgob) sólo dio permiso para que 10 vendedores con puestos de un metro con 20 centímetros pudieran trabajar en la Alameda Central, pero lo que empezó con buenas intenciones acabó en algo totalmente distinto.

“Esto fue una bola de nieve. Nos habían dejado a 10, luego a 15 y luego después subimos a 30, porque decía el Gobierno: ‘Te dejo cinco lugares más’, pero esos cinco metieron otros cinco. Así se desbordó todo aquí en la Alameda.

“Antes éramos poquitos a quienes nos habían dado la tolerancia”, externó la mujer, quien vende dulces, frituras y helados para mantener a sus tres hijos.

El pasado 17 de agosto, el titular de la Secgob, César Cravioto Romero, dijo que hay pláticas con los líderes de grupos de vendedores para que sólo haya 70 personas más las colectivas feministas. Aclaró que no se puede permitir que se desborde el ambulantaje en el sitio.

En contraste, dijo el funcionario local, hay grupos que se han negado a aceptar la propuesta, ya que para ellos es inaceptable no tener más espacios de trabajo, especialmente si se considera que hace menos de 10 días, familias enteras vendían alitas, brochetas, tacos, souvenirs y otros productos.

“Mucho de esto lo provocaron los de Tepito y La Merced. ¿Por qué? Venden más barato que nosotros. Aquí se venden elotes en 50, grandes. Llegan los de La Merced y venden elotitos de 15 o 20 pesos. Lo que pasa es que les va bien, entonces ven que aquí está la chuleta y se dejan venir todos.

“Y aquí no sólo son ellos. Otros días, fácil 40 por ciento son extranjeros que se sentían dueños del lugar. Mucho de Honduras, de Venezuela también. A esos súmales las feministas. ¿Dónde empezaron ellas? En el Metro, pero también ellas se desbandaron, porque aquí está el billete”, cuestionó Ximena.

En un recorrido, este diario observó que ayer no había ambulantes en los pasillos de la Alameda Central, pero sí había algunas integrantes de grupos feministas en los perímetros del lado de Avenida Juárez y del Palacio de Bellas Artes.

PERSISTEN Los stickers. A pesar de que la Secretaría de Gobierno retiró a decenas de comerciantes informales que aprovecharon el uso del Centro Histórico para sus negocios, los vendedores y coleccionistas de estampas Panini de la Copa Mundial de Futbol mantienen sus operaciones.

Inicialmente, la autoridad afirmó que la situación sería temporal y sólo duraría los 39 días que el certamen se mantuvo activo en Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, ésta continúa.

La Razón observó la tarde de ayer a un mínimo de 15 personas, quienes ofertaban sus productos en la explanada del Palacio de Bellas Artes sin que ninguna autoridad replicara las medidas ejecutadas contra los ambulantes.

“Hay que ser parejos, no se ve la misma mano (en comparación con vendedores ambulantes). Son más tranquilos, pero no quita que si ya movieron a los otros a éstos no. A éstos del álbum también los tendrían que quitar”, apuntó Alan García, un peatón más que dijo estar bien con la recuperación de los dos sitios.

HISTORIA RECIENTE: Desde el inicio del actual Gobierno local, laos intentos para recuperar la Alameda Central has sido frecuentes.

2024

19 de dic. Cerca de 500 policías y personal del Gobierno recuperan la Alameda y Bellas Artes.

Respaldan chilangos el retiro de ambulantes en Alameda Central │ Aspectos ı Foto: David Patricio|La Razón

23 de dic. Autoridades reubican a ambulantes a los pasillos con las fuentes del sitio histórico.

2025

7 de ene. Policías resguardan las zonas para evitar que los vendedores vuelvan a instalarse.

Respaldan chilangos el retiro de ambulantes en Alameda Central │ Aspectos ı Foto: David Patricio|La Razón

23 de ene. Los ambulantes regresan a comerciar sólo a la Alameda Central y liberan Bellas Artes.

26 de ene. El secretario de Gobierno, César Cravioto, anuncia un permiso para 100 mercaderes.

27 de ene. Comerciantes agreden a policías y personal del Gobierno local para evitar su retiro.

2026

Junio. Con el Mundial, los ambulantes abarrotan las dos zonas históricas de la ciudad.

15 de ago. Autoridades liberan nuevamente la Alameda Central del comercio ambulante.

19 de ago. Integrantes de colectivas feministas venden en el perímetro de la Alameda.

Respaldan chilangos el retiro de ambulantes en Alameda Central │ Aspectos ı Foto: David Patricio|La Razón