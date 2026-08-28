Réplica: De Evolution Simbiotics

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6°, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 2, 3, 4 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional en Materia de Derecho de Réplica, me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la aclaración de las imprecisiones difundidas el 17 de agosto de 2026 en la nota titulada: “Adquiere Xochimilco el dron más caro de la ciudad”, bajo la firma de la periodista Fernanda Rangel y que puede consultarse en el siguiente link:

https://www.razon.com.mx/ciudad/2026/08/17/adquiere-xochimilco-el-dron-mas-caro-de-la-ciudad/

Por este conducto, y en representación de Evolution Simbiotics, S.A. de C.V., consideramos necesario realizar las siguientes aclaraciones respecto de la información publicada sobre el Contrato de Adquisición para el proyecto denominado “Equipo Aeroespacial”.

En primer lugar, es importante aclarar que el monto total del contrato no corresponde a la adquisición de un solo dron. El proyecto contempla dos equipos: uno con un precio de $233,132.52 pesos y otro de $131,059.07 pesos, ambos con garantía de un año incluida. Adicionalmente, se incluyen otros componentes y servicios que forman parte integral del convenio, entre ellos capacitación especializada.

Por ello, comparar el importe total del contrato con el precio individual de drones adquiridos por otras dependencias genera una referencia que no corresponde con las características de esta contratación, pues se contrastan equipos individuales con el costo de un proyecto que contempla distintos bienes y servicios.

También consideramos pertinente precisar que la razón social de nuestra representada es Evolution Simbiotics, S.A. de C.V., no Evolution Symbiotics, S.A. de C.V. La empresa se encuentra legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones y cuenta con Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) para el suministro de equipo y servicios especializados.

Respecto de las referencias realizadas sobre el domicilio de la empresa, aclaramos que la firma cuenta con un domicilio legalmente registrado. Se tiene conocimiento de una visita realizada el 10 de agosto, durante la cual una persona solicitó información sobre la compañía. De acuerdo con el reporte recibido por nuestro personal, dicha persona no se identificó ni presentó documentación que permitiera conocer el motivo o alcance de su solicitud, por lo que no se proporcionó información de carácter interno.

Asimismo, la trayectoria de Evolution Simbiotics no constituye impedimento legal para participar como proveedor de instituciones públicas. La empresa cumple con los requisitos correspondientes para ofrecer los bienes y servicios que forman parte de su actividad.

Confiamos en la disposición editorial de LA RAZÓN para incorporar estas aclaraciones de manera íntegra y brindar a sus lectores los elementos necesarios para contar con información completa.