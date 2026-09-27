Con 20 mil maderenses, Janecarlo Lozano arropa a Sheinbaum en el Zócalo

Miles de vecinos de Gustavo A. Madero acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico.

Un contingente de 25 mil habitantes de Gustavo A. Madero llegó este domingo al corazón de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el cierre de la gira nacional “Honestidad y Resultados”, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, encabezó al contingente maderense, que desde temprana hora se concentró sobre avenida Hidalgo, a la altura de Eje Central, para posteriormente avanzar hacia el Zócalo capitalino y sumarse a las miles de personas que ocuparon la Plaza de la Constitución y calles del Centro Histórico.

La concentración marcó el final de un recorrido que llevó a Sheinbaum por las 32 entidades del país durante septiembre, donde presentó un balance de los primeros dos años de su administración y las acciones desarrolladas en materia de bienestar, infraestructura, economía y seguridad.

Desde el corazón de México, acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein en el cierre de la gira #HonestidadYResultados.



La democracia es y seguirá siendo el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 🇲🇽#ClaudiaDaResultados pic.twitter.com/CRVHs1im0V — Janecarlo Lozano (@yancolozano) September 27, 2026

El cierre estuvo dedicado particularmente a los resultados y proyectos del Gobierno federal en la Ciudad de México.

Desde el Zócalo, Sheinbaum también hizo de la soberanía nacional uno de los ejes de su mensaje y rechazó cualquier forma de injerencia o intervencionismo extranjero, al sostener que México es una nación independiente y soberana.

Antes de la intervención presidencial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a la mandataria y llamó a mantener la unidad popular, la unidad del movimiento y la unidad nacional. También destacó resultados que atribuyó al Gobierno federal en rubros como seguridad, recuperación del salario, programas sociales y salud.

Desde las primeras horas del domingo comenzaron a llegar contingentes al Centro Histórico, mientras autoridades capitalinas implementaron cortes a la circulación y un dispositivo de seguridad y movilidad en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución.

La participación de los 25 mil maderenses, encabezados por Janecarlo Lozano, colocó a Gustavo A. Madero entre los contingentes que acudieron al cierre de la gira presidencial, a cuatro días de que Sheinbaum cumpla dos años al frente del Gobierno de México.

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