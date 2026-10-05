Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Una marcha en CDMX en contra del bloqueo estadounidense en Cuba.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Una marcha en favor de justicia por las desapariciones en México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este 5 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 5 de octubre no se esperan marchas pero sí cuatro concentraciones y seis citas.

Concentraciones

ASOCIACIÓN CIVIL MOVIMIENTO DE ARTESANOS INDÍGENAS ZAPATISTA : Se concentrarán en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Denuncian violaciones a derechos y retención de una recién nacida; aforo aprox. de 50 personas, no se descarta afectación vial) .

MOVIMIENTO URBANO POPULAR : Jornada de actividades en el Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Conmemoración del Día Mundial del Hábitat 2026 en apoyo con COVIP y HIC-AL; aforo aprox. de 150 personas) .

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen justicia para una víctima; aforo aprox. de 30 personas, no se descarta afectación vial) .

PLATAFORMA 4:20: Jornada itinerante en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Mesas informativas y difusión de derechos cannábicos; aforo aprox. de 45 personas).

Citas Agendadas

FAMILIARES DE LA JOVEN DESAPARECIDA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA : Encuentro en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Solicitan avances en la investigación de desaparición en la Col. El Vergel Triángulo de las Agujas; aforo aprox. de 5 personas) .

UNIDAD NACIONAL INDEPENDIENTE EN RESISTENCIA : Encuentro en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Mesas de trabajo con autoridades; aforo aprox. de 30 personas) .

NUCLEO DE SOLICITANTES DE VIVIENDA CAMPAMENTO CAMARADA CELESTINO : Encuentro en el Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Nota: Continuidad a mesas de trabajo sobre presupuesto e inclusión a programas de vivienda; aforo aprox. de 25 personas) .

VECINOS DE LA COLONIA CUEVITAS CARAMAGÜEY : Encuentro en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs. (Nota: Exigen la reubicación de la Línea 4 del Cablebús; aforo aprox. de 35 personas) .

FRENTE POPULAR DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Encuentro en la Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 19:00 hrs. (Nota: Solicitan incorporación a programas de vivienda; aforo aprox. de 35 personas) .

MERCADITAS DE COLECTIVAS FEMINISTAS: Encuentro en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Protesta contra actos de intimidación en Alameda Central y denuncia por intento de feminicidio; aforo aprox. de 20 personas).

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