Carro cae del segundo piso de Galerías Coapa y queda volcado

Un vehículo cayó este martes desde el segundo piso del estacionamiento de Galerías Coapa, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, provocando una movilización de servicios de emergencia. El automóvil rompió una barrera de protección y terminó volcado en la zona inferior.

El accidente ocurrió cerca del mediodía en la plaza comercial ubicada en la esquina de Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en las inmediaciones de Calzada de los Tenorios. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) acudieron para auxiliar a la persona que se encontraba dentro del vehículo.

La conductora, una mujer de aproximadamente 49 años, logró sobrevivir a la caída y no presentó lesiones de gravedad. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) la valoraron en el lugar y determinaron que presentaba una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

TE RECOMENDAMOS: Afectaciones viales Vecinos bloquean la calzada de Tlalpan en protesta por Programa de Ordenación

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la conductora realizaba maniobras cuando el automóvil atravesó la barrera de protección del estacionamiento y cayó hacia la parte inferior de la plaza.

VEHÍCULO CAE DESDE UN TERCER NIVEL EN LA ZONA DE GALERÍAS COAPA



Ciudad de México | 6 de octubre de 2026



Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registra este martes en la zona de Calzada del Hueso y Canal de Miramontes, luego de reportarse la caída de un vehículo… pic.twitter.com/btBjSuhONF — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) October 6, 2026

Las imágenes del accidente muestran al vehículo volcado sobre el suelo, mientras parte de la estructura de contención quedó dañada por el impacto.

Los policías bancarios se aproximaron al automóvil después de la caída y auxiliaron a la conductora para que pudiera salir de la unidad. Posteriormente solicitaron la presencia de los servicios médicos para evaluar su estado de salud.

Paramédicos acudieron al sitio y atendieron a la mujer, quien se encontraba en estado de shock por el aparatoso accidente. Tras la valoración, determinaron que únicamente presentaba una crisis nerviosa y no requería hospitalización.

Hasta el momento del reporte, no se habían registrado otros lesionados. Tampoco se informó sobre peatones u otros vehículos afectados por la caída del automóvil.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos realizó las labores correspondientes para retirar la unidad del lugar y atender las condiciones generadas por el accidente.

Autoridades continúan la investigación para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades.

#TarjetaInformativa | Oficiales de la @PBI_SSC de la #SSC de la #CiudadDeMéxico atendieron un reporte sobre un vehículo volcado al exterior de un centro comercial ubicado en la esquina de la Calzada del Hueso y Avenida Miramontes, en la alcaldía @TlalpanAl.



De acuerdo con los… pic.twitter.com/WGcUvpvPrf — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 6, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT