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Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY 6 de octubre

Fotografía de archivo de una manifestación de colectivos en favor de los derechos laborales, en CDMX.
Fotografía de archivo de una manifestación de colectivos en favor de los derechos laborales, en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una manifestación de colectivos en favor de los derechos laborales, en CDMX.
Fotografía de archivo de una manifestación de colectivos en favor de los derechos laborales, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Metro CDMX HOY 6 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Este 6 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 6 de octubre se espera una marcha, cuatro concentraciones y dos citas.

Marchas

  • UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO: Se concentrarán en la estación “Chabacano” de la Línea 2 del Metro (Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Aforo estimado de 400 personas; no se descarta el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de reunión).

Concentraciones

  • CONSEJO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS, A.C.: Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas; no se descarta que se trasladen en caravana al Congreso de la Ciudad de México para una mesa de trabajo).
  • VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA: Se concentrarán en la Plaza de la Ciudadela (Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 50 personas; no se descarta la afectación de vialidades).
  • PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 45 personas; jornada itinerante de información).
  • SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en el Zócalo Capitalino (Av. 5 de Mayo y Monte de Piedad, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Mitin informativo con aforo estimado de 100 personas).

Citas Agendadas

  • CONSEJO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS, A.C.: Encuentro en el Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).
  • ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES: Encuentro en la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Mesa de diálogo con aforo estimado de 10 personas).

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