Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una manifestación de colectivos en favor de los derechos laborales, en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una manifestación de colectivos en favor de los derechos laborales, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este 6 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 6 de octubre se espera una marcha, cuatro concentraciones y dos citas.

Marchas

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO: Se concentrarán en la estación “Chabacano” de la Línea 2 del Metro (Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc) a las 17:00 hrs con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Aforo estimado de 400 personas; no se descarta el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de reunión).

Concentraciones

CONSEJO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS, A.C. : Se concentrarán en el Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas; no se descarta que se trasladen en caravana al Congreso de la Ciudad de México para una mesa de trabajo).

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA : Se concentrarán en la Plaza de la Ciudadela (Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 50 personas; no se descarta la afectación de vialidades).

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos: Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 45 personas; jornada itinerante de información).

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en el Zócalo Capitalino (Av. 5 de Mayo y Monte de Piedad, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Mitin informativo con aforo estimado de 100 personas).

Citas Agendadas

CONSEJO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS, A.C. : Encuentro en el Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES: Encuentro en la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Río de la Plata No. 48, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Mesa de diálogo con aforo estimado de 10 personas).

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