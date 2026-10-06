¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 6 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: Especial.
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 6 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto al Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • Más de 10 min y ningún tren línea 7 dirección barranca del muerto
  • Línea 7 llevamos 20 minutos esperando un tren a El Rosario
  • Buenos días, ¿qué pasa en línea 7? El andén está atascado"
  • Linea 7 haciendo base en cada estación

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • ¿Y la línea b? No pasan trenes dirección Buenavista "
  • Muévanse en Línea B! Parados en Ecatepec
  • Estamos a 3 estaciones de llegar a Buenavista, por qué no avanzan?
  • “Manden trenes a la línea b ciudad azteca, ya somos muchos y no llegan ninguno para abordar

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea A
  • Línea 9
  • Línea 2
  • Línea 6

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LMCT

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