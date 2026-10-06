Metro CDMX HOY 6 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 6 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Debido a presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Les sugerimos anticipar su salida y resguardar… pic.twitter.com/Lz1pPsvwvc — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto al Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ Más de 10 min y ningún tren línea 7 dirección barranca del muerto ”

“ Línea 7 llevamos 20 minutos esperando un tren a El Rosario ”

“ Buenos días, ¿qué pasa en línea 7? El andén está atascado "

“Linea 7 haciendo base en cada estación”

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 7, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2026

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ ¿Y la línea b? No pasan trenes dirección Buenavista "

“ Muévanse en Línea B! Parados en Ecatepec ”

“ Estamos a 3 estaciones de llegar a Buenavista, por qué no avanzan? ”

“Manden trenes a la línea b ciudad azteca, ya somos muchos y no llegan ninguno para abordar”

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 9

Línea 2

Línea 6

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LMCT