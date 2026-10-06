Metro CDMX HOY 6 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 6 de octubre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto al Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Más de 10 min y ningún tren línea 7 dirección barranca del muerto”
- “Línea 7 llevamos 20 minutos esperando un tren a El Rosario”
- “Buenos días, ¿qué pasa en línea 7? El andén está atascado"
- “Linea 7 haciendo base en cada estación”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “¿Y la línea b? No pasan trenes dirección Buenavista "
- “Muévanse en Línea B! Parados en Ecatepec”
- “Estamos a 3 estaciones de llegar a Buenavista, por qué no avanzan?”
- “Manden trenes a la línea b ciudad azteca, ya somos muchos y no llegan ninguno para abordar”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 9
- Línea 2
- Línea 6
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LMCT