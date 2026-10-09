Cierrean carretera tras desdén de Orvañanos

Habitantes de distintas colonias de la alcaldía Cuajimalpa bloquearon la carretera México-Toluca para exigir al alcalde Carlos Orvañanos Rea atender la falta de agua que padecen, así como la inseguridad. La protesta causó largas filas de automóviles durante tres horas.

La tarde de este jueves, mujeres, hombres y jóvenes obstruyeron la vialidad con dirección a Toluca, a la altura del acceso al centro de Cuajimalpa. Ahí, los vecinos desplegaron cartulinas con leyendas como “¡no tenemos agua!” y “¡ya basta! ¡exigimos seguridad””, y gritaron “¡queremos solución!”.

Manifestantes explicaron que la protesta se organizó luego de que un grupo de ellos acudió a las oficinas de la demarcación para solicitar una audiencia con Orvañanos Rea para hablar sobre las problemáticas que viven desde hace días, pero no fueron recibidos.

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El Dato: La Razón reveló el jueves que Carlos Orvañanos ha gastado en los últimos 90 días 420 mil 303 pesos en Meta para promover publicaciones en Facebook e Instagram.

“¡Que venga el alcalde!”, gritaron los vecinos y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) que se postraron en la carretera, pese al frío y la lluvia que se registraron.

Al lugar acudieron habitantes de comunidades como San Lorenzo Acopilco, La Pila, La Venta, Las Lajas, Memetla, Chimalpa, Centlápac, San José de los Cedros, La Navidad y Cuajimalpa Centro.

Mientras los vecinos mantenían esta protesta, que provocó afectaciones a la movilidad de la zona, Orvañanos Rea acudió al evento encabezado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y la lideresa capitalina del mismo partido, Luisa Gutiérrez Ureña, para la designación de coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en la capital. Él fue seleccionado con el objetivo de buscar ser reelecto.

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En contraste, el alcalde panista habló en el evento acerca de la responsabilidad de atender las denuncias de la ciudadanía. En tanto, en la carretera México-Toluca continuaba el bloqueo.

“La gente no espera que los políticos discutamos más, espera que resolvamos seguridad, agua, movilidad, empleo, educación, salud y oportunidades para nuestros jóvenes. Así se construye la confianza y la confianza se gana con resultados”, expresó.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un alza de 1.8 por ciento en las carpetas de investigación por crímenes en Cuajimalpa al pasar de 10 mil 221, entre enero y agosto de 2025, a 10 mil 412 en el mismo periodo del presente año.

Entre los ilícitos que aumentaron están las lesiones culposas, las cuales pasaron de 157 a 205 en los periodos analizados; el robo de autopartes, de 968 a mil 126, y las amenazas, de 785 a 820.

Cerca de las 20:00 horas de este jueves, los vecinos y representantes de las Copaco retiraron el bloqueo de la vialidad y permitieron el libre tránsito, pero reiteraron su demanda de una mesa de diálogo con las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa con el objetivo de que los problemas de abastecimiento de agua, seguridad pública y servicios que afectan a sus comunidades sean atendidos y resueltos.