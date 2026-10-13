Avanzan trabajos para recuperar un skatepark

Un roller patina y salta una banca durante una protesta, el 27 de septiembre.

Después de cinco meses de espera, reclamos de la comunidad y retrasos por trámites administrativos, la reconstrucción del Skatepark Barrio San Antonio, en la alcaldía Cuauhtémoc, entró a una nueva etapa, pues la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) publicó la licitación pública nacional para los trabajos y California Skateparks, la empresa que construyó el espacio original en 2017, ya compró las bases del concurso.

El vocero de Espacio Sobre Ruedas, Raúl Mendoza, confirmó a La Razón que la compañía estadounidense adquirió las bases ayer, poco después de que se publicara la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La organización, que ha acompañado las negociaciones con las autoridades capitalinas para recuperar el parque, dijo sentirse más tranquila con el avance del procedimiento.

El Dato: Espacio Sobre Ruedas refiere que un skatepark requiere un diseño adaptado al terreno y con recorridos específicos que integren elementos como tubos y bowls.

“Hasta donde tenemos todos entendido, pues no hay ninguna empresa que pueda competir en los términos de la calidad y los estándares de California. Entonces eso es algo que nos deja un poco más tranquilos”, señaló Mendoza.

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Sin embargo, la compra de las bases no significa que la obra ya haya sido adjudicada. La convocatoria establece que la presentación y apertura de propuestas será el 26 de octubre y que el fallo se dará a conocer el 30 de este mes a las 10:00 horas; será hasta entonces cuando se determine qué empresa realizará los trabajos.

La licitación DGSUS/LPN/092/2026, publicada ayer, corresponde al proyecto integral para construir un skatepark en el barrio San Antonio. El calendario prevé que las obras comiencen el 2 de noviembre y concluyan el 31 de diciembre.

Las firmas interesadas deben acreditar un capital contable de al menos siete millones 500 mil pesos y pagar 10 mil pesos por las bases. La visita al lugar de los trabajos está programada para el 15 de octubre, mientras que la junta de aclaraciones se realizará el día 20.

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El avance de la licitación llega después de meses de inconformidad entre quienes practican skateboarding, BMX y patinaje, disciplinas que utilizaban el espacio antes de que fuera demolido para construir el Jardín Flotante Tlallipan.

El 7 de mayo, la Sobse demolió el skatepark y desde entonces, integrantes de Espacio Sobre Ruedas buscan que la dependencia haga la reconstrucción con California Skateparks, firma reconocida internacionalmente por desarrollar espacios para patinar y que estuvo a cargo del sitio original.

Durante las semanas posteriores se celebraron reuniones con la autoridad y representantes de la compañía para avanzar en el nuevo diseño. El 29 de mayo, la organización recibió información de que la Sobse ya contaba con la documentación técnica del proyecto; sin embargo, los trámites necesarios para que la empresa pudiera trabajar en la ciudad impidieron que la obra comenzara en las fechas planteadas, por lo que ya recibía acompañamiento.

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Ahora, de acuerdo con Mendoza, la situación administrativa de la compañía avanzó. El vocero explicó que desde la semana pasada se completó la información que hacía falta por parte de California Skateparks y que el 9 de octubre le entregaron su tarjetón de obras.

La organización considera que la experiencia de la empresa y sus estándares de calidad son factores importantes para garantizar que el nuevo espacio esté a la altura del que fue demolido. No obstante, la convocatoria es pública y el resultado dependerá del procedimiento de contratación.