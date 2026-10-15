Brugada agradece a Delfina Gómez, Nahle, May, Menchaca y Salomón Jara, acompañarla en Segundo Informe

Clara Brugada junto a los gobernadores que la acompañaron en su Segundo Informe de labores.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, agradeció a los gobernadores Delfina Gómez, Rocío Nahle, Javier May, Julio Menchaca y Salomón Jara, por acompañarla en se Segundo Informe de Gobierno.

Clara Brugada afirmó que fue un ejercicio de rendición de cuentas con el pueblo de nuestra ciudad.

“Agradezco a mis compañeras gobernadoras Delfina Gómez y Rocío Nahle, y a los gobernadores Javier May, Julio Menchaca y Salomón Jara, que me acompañaron en mi 2º Informe de Gobierno, fue un ejercicio de rendición de cuentas con el pueblo de nuestra ciudad”, escribió Clara Brugada en sus redes sociales.

Clara Brugada afirmó que presentó resultados, además de que se deben de afrontar desafíos ya que “somos una ciudad de sueños, derechos, libertades y utopías que estamos construyendo entre todas y todos”.

“¡Nuestra palabra está empeñada con el pueblo y estamos cumpliéndola!“.

Agradezco a mis compañeras gobernadoras Delfina Gómez y Rocío Nahle, y a los gobernadores Javier May, Julio Menchaca y Salomón Jara, que me acompañaron en mi 2º Informe de Gobierno, fue un ejercicio de rendición de cuentas con el pueblo de nuestra ciudad.



Presentamos resultados… pic.twitter.com/7uOofV4h6J — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 14, 2026

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FGR