Metro CDMX HOY 15 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 15 de octubre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 9 y 12 presentan buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra alta afluencia en las Líneas 3, 7, 8, A y B lo que puede generar mayores… pic.twitter.com/cTaNDPgq2M — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Ocupamos vagones vacíos en la Línea A, todos llegan llenos a Tepalcates/Canal de San Juan”

“En línea A está parado”

“Línea A más de 20 minutos para avanzar”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea A, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2026

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Hola, que pasa en linea 8 esta saturado el servicio dirección garibaldi, agilicen los trenes o manden uno vacio es imposible subirse”

“la 8 más de 15 min para 3 estaciones”

“Línea 8 detenida en escuadrón 201 rumbo a constitución”

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2026

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 7

Línea 2

Línea B

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LMCT