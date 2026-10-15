Metro CDMX HOY 15 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 15 de octubre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Ocupamos vagones vacíos en la Línea A, todos llegan llenos a Tepalcates/Canal de San Juan”
- “En línea A está parado”
- “Línea A más de 20 minutos para avanzar”
Línea 8
La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Hola, que pasa en linea 8 esta saturado el servicio dirección garibaldi, agilicen los trenes o manden uno vacio es imposible subirse”
- “la 8 más de 15 min para 3 estaciones”
- “Línea 8 detenida en escuadrón 201 rumbo a constitución”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 7
- Línea 2
- Línea B
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LMCT