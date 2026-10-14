Citlalli Hernández descarta buscar la candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández, descartó buscar una candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc, de cara a las elecciones programadas para el año 2027.

Durante una entrevista realizada en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, la dirigente precisó que, aunque no es ajena a las voces dentro del partido que la señalan como una posible candidata de unidad en dicho territorio, su verdadera prioridad es concluir con el encargo encomendado dentro de la Comisión de Elecciones.

“Yo tengo el compromiso con el partido de terminar mi encargo, sería muy irresponsable renunciar, es mi prioridad”, comentó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Hernández detalló que su meta actual consiste en culminar la definición de quienes encabezarán los trabajos como coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación, una labor organizativa que concluirá formalmente en el mes de diciembre. Ante los señalamientos de liderazgos y militantes sobre una eventual postulación en la demarcación territorial, la senadora enfatizó su responsabilidad frente a los procesos internos.

“Yo pienso que en diciembre termino mi encargo. Sé que existe esta discusión de Cuauhtémoc, sobre todo entre liderazgos, militantes y pues lo voy a pensar, no es algo que he dedicado tiempo justamente por todas las tareas que traemos encima”, declaró.

Citlalli Hernández insistió en que reconoce el debate existente entre las estructuras políticas locales que la perfilan para abanderar el proyecto y articular consensos internos. No obstante, reiteró que la comisión electoral del partido requiere de toda su atención institucional en la coyuntura presente.

“Sé que hay una discusión, insisto, en Cuauhtémoc de que yo podría generar consenso, no la desconozco, no la ignoro, no la evado, pero lo primero para mí es cumplir con la tarea de la Comisión de Elecciones… yo no tengo ningún interés en una candidatura. Tengo interés de ayudar al movimiento, el partido me pidió ayudar en la Comisión de Elecciones”, expuso.

Asimismo, Hernández puntualizó que, de presentarse un consenso amplio promovido de manera directa por las y los compañeros de Cuauhtémoc, accedería a entablar un diálogo con las partes. A pesar de esa apertura, aclaró que la postulación no forma parte de una aspiración personal o de una búsqueda proactiva.

“No he tenido oportunidad de platicar, me han estado buscando, pero la verdad es que estoy primero con la tarea que me han encomendado y ya iré platicando con los compañeros de Cuauhtémoc a ver qué es lo que están pensando”, concluyó la dirigente en el recinto legislativo.

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JVR