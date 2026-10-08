‘No estamos bajo presión de los gringos’: Citlalli Hernández responde al PT

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena rechazó que Estados Unidos influyera en la selección de coordinaciones estatales y llamó al Partido del Trabajo a mantener la unidad rumbo a 2027
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, rechazó que su partido haya cedido a presiones de Estados Unidos para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, como acusó el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya.
“No estamos bajo presión de los gringos; no estamos cediendo a ningún grupo de interés”, afirmó Hernández durante su participación en el XXX Seminario Internacional organizado por el PT, en la Ciudad de México.
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La morenista expresó su desacuerdo con las declaraciones de Anaya y defendió la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a la relación con Washington, al señalar que ha mantenido un equilibrio entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía nacional.
“Estamos en un momento donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado este equilibrio difícil entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía”, sostuvo.
La respuesta se produjo un día después de que Anaya afirmara que Morena había cedido a presiones del gobierno estadounidense para desplazarse hacia posiciones de centro y derecha durante la definición de sus coordinaciones estatales, perfiles que el partido perfila como base para las candidaturas a las gubernaturas en disputa en 2027.
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MSL