Defiende a Sheinbaum ante críticas del PT

‘No estamos bajo presión de los gringos’: Citlalli Hernández responde al PT

Tras las críticas del dirigente petista Alberto Anaya, la representante de Morena defendió las decisiones de su partido y la postura de Claudia Sheinbaum frente a Estados Unidos

Citlalli Hernández niega presiones de EU
Citlalli Hernández niega presiones de EU Foto: Captura de pantalla
Por:
Claudia Arellano

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena rechazó que Estados Unidos influyera en la selección de coordinaciones estatales y llamó al Partido del Trabajo a mantener la unidad rumbo a 2027

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, rechazó que su partido haya cedido a presiones de Estados Unidos para definir a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, como acusó el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya.

No estamos bajo presión de los gringos; no estamos cediendo a ningún grupo de interés”, afirmó Hernández durante su participación en el XXX Seminario Internacional organizado por el PT, en la Ciudad de México.

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La morenista expresó su desacuerdo con las declaraciones de Anaya y defendió la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a la relación con Washington, al señalar que ha mantenido un equilibrio entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía nacional.

“Estamos en un momento donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado este equilibrio difícil entre la cooperación, la negociación y la defensa de la soberanía”, sostuvo.

La respuesta se produjo un día después de que Anaya afirmara que Morena había cedido a presiones del gobierno estadounidense para desplazarse hacia posiciones de centro y derecha durante la definición de sus coordinaciones estatales, perfiles que el partido perfila como base para las candidaturas a las gubernaturas en disputa en 2027.

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MSL

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