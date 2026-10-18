Marchan en CDMX para defender el agua contra la privatización, y otras manifestaciones HOY 18 de octubre

Aspecto de una manifestación en defensa del agua mexicana, en CDMX.

Una marcha para defender al agua mexicana contra la privatización y el desvío se lleva a cabo este domingo, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, de acuerdo con autoridades capitalinas.

La manifestación, organizada por el colectivo Shampoo Club, comenzará a las 11:00 horas. Aunque se prevé una afluencia de menos de 100 personas, forma parte de recientes protestas en favor de causas medioambientales en la Ciudad y otros estados de México.

Aspecto de una manifestación por una causa medioambiental en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Además, se prevén otras manifestaciones en la capital mexicana. A continuación, la lista de marchas y bloqueos para este domingo.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 18 de octubre se esperan dos marchas y seis concentraciones.

Marchas

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL SÍNDROME DE RETT EN MÉXICO, A.C. : Segunda caminata “Visibilizando al Síndrome de Rett” en Ángel de la Independencia, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 con destino a Monumento a la Revolución. (Aforo aprox. 200 personas)

SHAMPOO CLUB: “Marcha por el Agua en México” en Ángel de la Independencia, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a Zócalo Capitalino. (Aforo aprox. 60 personas)

Concentraciones

COLECTIVO “HOY SOMOS TODOS POR MIGUEL” : Conferencia informativa previa a la audiencia de seguimiento en Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00. (Aforo aprox. 60 personas, inicio de audiencia a las 10:00 hrs)

COLECTIVO REGINA DE SENA MÉXICO-BRASIL CONTRA EL GOLPE : Evento político/cultural en Monumento a la Revolución, Plaza de República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Aforo aprox. 35 personas)

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento político cultural “Founda Unity Celebration in Dub” en Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Aforo aprox. 100 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Jornada Itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos a las 12:00 en tres ubicaciones: 1) Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc; 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero. (Aforo aprox. 45 personas)

COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ANIMALISTAS Y PROTECTORES DE ANIMALES : Protesta en contra de presuntos actos de maltrato animal en BOTÁNICA Luz-Den, Sinaloa No. 111, Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza a las 12:00. (Aforo aprox. 60 personas)

COLECTIVO DE INQUILINOS DESALOJADOS INJUSTAMENTE EN REPÚBLICA DE CUBA 11, CDMX: Evento artístico y de resistencia cultural por el fin del campamento en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (Aforo aprox. 60 personas)

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