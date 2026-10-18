Del Ángel al Zócalo

Marchan en CDMX para defender el agua contra la privatización, y otras manifestaciones HOY 18 de octubre

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY 18 de octubre

Aspecto de una manifestación en defensa del agua mexicana, en CDMX.
Aspecto de una manifestación en defensa del agua mexicana, en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

Una marcha para defender al agua mexicana contra la privatización y el desvío se lleva a cabo este domingo, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, de acuerdo con autoridades capitalinas.

La manifestación, organizada por el colectivo Shampoo Club, comenzará a las 11:00 horas. Aunque se prevé una afluencia de menos de 100 personas, forma parte de recientes protestas en favor de causas medioambientales en la Ciudad y otros estados de México.

Aspecto de una manifestación por una causa medioambiental en CDMX.
Aspecto de una manifestación por una causa medioambiental en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Además, se prevén otras manifestaciones en la capital mexicana. A continuación, la lista de marchas y bloqueos para este domingo.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 18 de octubre se esperan dos marchas y seis concentraciones.

Marchas

  • ASOCIACIÓN DE AYUDA AL SÍNDROME DE RETT EN MÉXICO, A.C.: Segunda caminata “Visibilizando al Síndrome de Rett” en Ángel de la Independencia, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 con destino a Monumento a la Revolución. (Aforo aprox. 200 personas)
  • SHAMPOO CLUB: “Marcha por el Agua en México” en Ángel de la Independencia, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a Zócalo Capitalino. (Aforo aprox. 60 personas)

Concentraciones

  • COLECTIVO “HOY SOMOS TODOS POR MIGUEL”: Conferencia informativa previa a la audiencia de seguimiento en Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00. (Aforo aprox. 60 personas, inicio de audiencia a las 10:00 hrs)
  • COLECTIVO REGINA DE SENA MÉXICO-BRASIL CONTRA EL GOLPE: Evento político/cultural en Monumento a la Revolución, Plaza de República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Aforo aprox. 35 personas)
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Evento político cultural “Founda Unity Celebration in Dub” en Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Aforo aprox. 100 personas)
  • PLATAFORMA 4:20: Jornada Itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos a las 12:00 en tres ubicaciones: 1) Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc; 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero. (Aforo aprox. 45 personas)
  • COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ANIMALISTAS Y PROTECTORES DE ANIMALES: Protesta en contra de presuntos actos de maltrato animal en BOTÁNICA Luz-Den, Sinaloa No. 111, Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza a las 12:00. (Aforo aprox. 60 personas)
  • COLECTIVO DE INQUILINOS DESALOJADOS INJUSTAMENTE EN REPÚBLICA DE CUBA 11, CDMX: Evento artístico y de resistencia cultural por el fin del campamento en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (Aforo aprox. 60 personas)

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