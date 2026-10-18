Marchan en CDMX para defender el agua contra la privatización, y otras manifestaciones HOY 18 de octubre

Una marcha para defender al agua mexicana contra la privatización y el desvío se lleva a cabo este domingo, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, de acuerdo con autoridades capitalinas.
La manifestación, organizada por el colectivo Shampoo Club, comenzará a las 11:00 horas. Aunque se prevé una afluencia de menos de 100 personas, forma parte de recientes protestas en favor de causas medioambientales en la Ciudad y otros estados de México.
Además, se prevén otras manifestaciones en la capital mexicana. A continuación, la lista de marchas y bloqueos para este domingo.
Desfile de Alebrijes Monumentales CDMX 2026: Ruta, horario y calles cerradas
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 18 de octubre se esperan dos marchas y seis concentraciones.
Marchas
- ASOCIACIÓN DE AYUDA AL SÍNDROME DE RETT EN MÉXICO, A.C.: Segunda caminata “Visibilizando al Síndrome de Rett” en Ángel de la Independencia, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 con destino a Monumento a la Revolución. (Aforo aprox. 200 personas)
- SHAMPOO CLUB: “Marcha por el Agua en México” en Ángel de la Independencia, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a Zócalo Capitalino. (Aforo aprox. 60 personas)
Concentraciones
- COLECTIVO “HOY SOMOS TODOS POR MIGUEL”: Conferencia informativa previa a la audiencia de seguimiento en Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00. (Aforo aprox. 60 personas, inicio de audiencia a las 10:00 hrs)
- COLECTIVO REGINA DE SENA MÉXICO-BRASIL CONTRA EL GOLPE: Evento político/cultural en Monumento a la Revolución, Plaza de República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Aforo aprox. 35 personas)
- COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Evento político cultural “Founda Unity Celebration in Dub” en Plaza Tlaxcoaque, Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Aforo aprox. 100 personas)
- PLATAFORMA 4:20: Jornada Itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos a las 12:00 en tres ubicaciones: 1) Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc; 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero. (Aforo aprox. 45 personas)
- COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ANIMALISTAS Y PROTECTORES DE ANIMALES: Protesta en contra de presuntos actos de maltrato animal en BOTÁNICA Luz-Den, Sinaloa No. 111, Col. Peñón de los Baños, Alc. Venustiano Carranza a las 12:00. (Aforo aprox. 60 personas)
- COLECTIVO DE INQUILINOS DESALOJADOS INJUSTAMENTE EN REPÚBLICA DE CUBA 11, CDMX: Evento artístico y de resistencia cultural por el fin del campamento en República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (Aforo aprox. 60 personas)
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am