Marcha Zombie 2026 CDMX: Ruta, horario y alternativas viales HOY 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre se realizará la ya conocida Zombie Walk o Marcha Zombie, la cual celebra su aniversario número 19 desde la primera ocasión en la que la horda de muertos vivientes se reunió por primera vez.

La Marcha Zombie de la Ciudad de México estrena este año la hermandad internacional con Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival (GFFF) de España, lo que expande la reunión de personas con gusto por los muertos vivientes de la ficción.

La concentración de este evento comenzó desde las 10:00 horas de este 18 de octubre, pues se cuenta con diversas actividades de activación y actividades dinámicas como:

Batallas de Aura Monstruosa

Pasarela de Terror

Carpa para bodas zombie

Donación de alimentos no perecederos destinados a Alimento para Todos MX

Ruta y horario de la Marcha Zombie 2026 CDMX

La salida del contingente de la Marcha Zombie se realizará a las 16:00 horas de este domingo, y el recorrido tendrá como destino el Zócalo, por lo que las vialidades afectadas serán las siguientes:

Avenida Plaza de la República, justo frente al Monumento a la Revolución

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

5 de Mayo

Eje Central

Lázaro Cárdenas

Ruta Marcha Zombie 2026 ı Foto: Zombie Walk

Se espera un estimado de 50 mil personas para la Zombie Walk de este 2026, por lo que se recomienda a las personas que pasarán por alguna de estas vialidades, o alguna aledaña, tomar una ruta alternativa:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Avenida Chapultepec

Avenida de Los Insurgentes

Dr. Río de la Loza

Fray Servando T. De Mier

Toma en cuenta la ruta y #AlternativaVial para la Marcha Zombie que se llevará a cabo del Monumento a la Revolución hacia el #Zócalo capitalino.



🗓 Domingo 18 de octubre

⏰ 16:00 hrs. pic.twitter.com/PcpVu6YuJH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2026

La participación en la Marcha Zombie es totalmente gratuita, y para poder ser uno de los muertes vivientes los participantes deberán tener caracterización o disfraz de algún personaje zombificado.

Los tutores o padres de familia de los menores de edad que quieran participar en la Zombie Walk pueden acudir sin disfraz, pero lo ideal para continuar con la temática del evento es asistir con una caracterización de zombie.

Quienes no quieran formar parte de la concentración pero aún así asistan a ver los disfraces y caracterizaciones de los participantes podrán observar la Zombie Walk en los laterales de la vialidad, con la finalidad de que el contingente pueda transitar adecuadamente.

Los organizadores del evento anunciaron por medio de su página oficial que están en contra de las personas que deciden cobrar por fotografías, por lo cual piden tomársela con alguien que no pida un intercambio monetario.

Asimismo, solicitan a personas pedir permiso antes de tomar fotografías a los participantes, y esperar la llegada al Zócalo para pedir una fotografía, con la finalidad de que la circulación de la concentración no se detenga durante el recorrido.

Aunque la participación de las mascotas en la Marcha Zombie está permitida no se recomienda acudir con ellos, ya que este tipo de eventos puede provocar estrés a los animales de compañía.

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