Marcha Zombie 2026 CDMX: Ruta, horario y alternativas viales HOY 18 de octubre

Este domingo 18 de octubre se realizará la ya conocida Zombie Walk o Marcha Zombie, la cual celebra su aniversario número 19 desde la primera ocasión en la que la horda de muertos vivientes se reunió por primera vez.
La Marcha Zombie de la Ciudad de México estrena este año la hermandad internacional con Zombie Walk del Galician Freaky Film Festival (GFFF) de España, lo que expande la reunión de personas con gusto por los muertos vivientes de la ficción.
La concentración de este evento comenzó desde las 10:00 horas de este 18 de octubre, pues se cuenta con diversas actividades de activación y actividades dinámicas como:
Marchan en CDMX para defender el agua contra la privatización, y otras manifestaciones HOY 18 de octubre
- Batallas de Aura Monstruosa
- Pasarela de Terror
- Carpa para bodas zombie
- Donación de alimentos no perecederos destinados a Alimento para Todos MX
Ruta y horario de la Marcha Zombie 2026 CDMX
La salida del contingente de la Marcha Zombie se realizará a las 16:00 horas de este domingo, y el recorrido tendrá como destino el Zócalo, por lo que las vialidades afectadas serán las siguientes:
- Avenida Plaza de la República, justo frente al Monumento a la Revolución
- Avenida Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- 5 de Mayo
- Eje Central
- Lázaro Cárdenas
Se espera un estimado de 50 mil personas para la Zombie Walk de este 2026, por lo que se recomienda a las personas que pasarán por alguna de estas vialidades, o alguna aledaña, tomar una ruta alternativa:
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- José María Izazaga
- Avenida Chapultepec
- Avenida de Los Insurgentes
- Dr. Río de la Loza
- Fray Servando T. De Mier
La participación en la Marcha Zombie es totalmente gratuita, y para poder ser uno de los muertes vivientes los participantes deberán tener caracterización o disfraz de algún personaje zombificado.
Los tutores o padres de familia de los menores de edad que quieran participar en la Zombie Walk pueden acudir sin disfraz, pero lo ideal para continuar con la temática del evento es asistir con una caracterización de zombie.
Quienes no quieran formar parte de la concentración pero aún así asistan a ver los disfraces y caracterizaciones de los participantes podrán observar la Zombie Walk en los laterales de la vialidad, con la finalidad de que el contingente pueda transitar adecuadamente.
Los organizadores del evento anunciaron por medio de su página oficial que están en contra de las personas que deciden cobrar por fotografías, por lo cual piden tomársela con alguien que no pida un intercambio monetario.
Asimismo, solicitan a personas pedir permiso antes de tomar fotografías a los participantes, y esperar la llegada al Zócalo para pedir una fotografía, con la finalidad de que la circulación de la concentración no se detenga durante el recorrido.
Aunque la participación de las mascotas en la Marcha Zombie está permitida no se recomienda acudir con ellos, ya que este tipo de eventos puede provocar estrés a los animales de compañía.
También te puede interesar:
- ¿Dónde está la casa de Chucky, Lindavista? Cuál es el horario y hasta cuándo se puede visitar
- Si los deseos mataran, ¿De qué trata la serie Netflix?
- Sistema del Amor, ¿Dónde ver el drama chino animado?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.