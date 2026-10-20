Metro CDMX HOY 20 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 15 de octubre.Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:“Ocupamos vagones vacíos en la Línea A, todos llegan llenos a Tepalcates/Canal de San Juan”“En línea A está parado”“Línea A más de 20 minutos para avanzar”
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Línea 8
La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
“Hola, que pasa en linea 8 esta saturado el servicio dirección garibaldi, agilicen los trenes o manden uno vacio es imposible subirse”“la 8 más de 15 min para 3 estaciones”“Línea 8 detenida en escuadrón 201 rumbo a constitución”
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