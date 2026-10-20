Metro CDMX HOY 20 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 15 de octubre.Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento:

Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, A y B presentan afluencia moderada y buen avance de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se mantiene la alta afluencia en las Líneas 3, 7 y 12. Personal del Sistema se… pic.twitter.com/8qrPLBKoc4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 20, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde Pantitlán a La Paz reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:“Ocupamos vagones vacíos en la Línea A, todos llegan llenos a Tepalcates/Canal de San Juan”“En línea A está parado”“Línea A más de 20 minutos para avanzar”

Línea 8

La línea 8 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Constitución de 1917 a Garibaldi presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Hola, que pasa en linea 8 esta saturado el servicio dirección garibaldi, agilicen los trenes o manden uno vacio es imposible subirse”“la 8 más de 15 min para 3 estaciones”“Línea 8 detenida en escuadrón 201 rumbo a constitución”

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